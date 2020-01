TSV 1860 lädt zur Turnier-Premiere

Stralsund

Der Terminkalender der Fußballer von TSV 1860 Stralsund ist während der Hallensaison ordentlich vollgepackt. Auch, weil der Landesliga-Klub ein eigenes Turnier aus dem Boden gestampft hat. Am Sonnabend steigt in der Vogelsanghalle der 1. SundCup. Mit dabei sind die eigene Ü-35-Auswahl, Teams aus der Region, Einheit Grevesmühlen und eine Mannschaft aus der Sundliga. „Ich freue mich wirklich das diese Allstars-Truppe dabei ist. Wir wollten ihnen eine Plattform abseits der Freizeitliga bieten. Schön, dass sie der Einladung gefolgt sind. Ich bin gespannt, was sie drauf haben“, sagt Robin Baarhs.

Der Trainer von 1860 Stralsund ist Chef von Organisationsteam, hat er doch die Idee eines eigenen Turniers angeregt. „Ich glaube, ein gut überlegtes Turnier kann dem Fußballstandort Stralsund nicht schaden“, hofft Baarhs, der vielleicht sogar selbst auf dem Feld agieren wird.

Gespielt wird auf Hallen-Großtore. „Das war ein Muss! Wir wollen für Zuschauer attraktive Spiele durch viele Tore. Das geht auf kleine Handballtore nicht“, sagt Baarhs und ergänzt mit Blick auf das Teilnehmerfeld: „Zudem werden die vielen Lokalduelle für Stimmung sorgen.“ Ein Turnierfavorit dürfte der VfL Bergen sein, der kürzlich seinen siebten Triumph in Folge beim Rügenpokal feiern konnte und in der Vorrunde auf den Gastgeber treffen wird.

Start ist um 13.30 Uhr in der Vogelsanghalle. Das Endspiel ist gegen 19.30 Uhr angesetzt.Gruppe A: Einheit Grevesmühlen, SG Reinkenhagen, SV Kandelin, SG Empor Richtenberg, Allstars der SundligaGruppe B: TSV 1860 Stralsund, SV Prohner Wiek, VfL Bergen, HSG Uni Greifswald, TSV 1860 Stralsund Ü 35

Von Horst Schreiber