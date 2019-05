Stralsund

Eine Halbzeit lang diszipliniert mitgehalten, dann verzockt und untergegangen. So könnte man die Verbandsliga-Partie des TSV 1860 Stralsund gegen den SV Pastow aus Sicht der Sund-Kicker analysieren. Beim 1:7 (1:2) reichten den Rand-Rostockern neun effiziente Minuten nach der Pause, um für klare Verhältnisse zu sorgen.

Wie schon im Hinspiel stellte Stralsunds Trainer Robin Baarhs auf eine Fünfer-Abwehrkette um. Ex-Pommern-Kapitän Matthias Hinz half in der Innenverteidigung aus, mit Oliver Fröhlich und Frieder Strubel saßen zwei A-Jugendliche zunächst auf der Bank. Sie hatten gerade Platz genommen, da mussten sie auch schon den ersten Torjubel des Gegners mit ansehen. Vier Tage nach dem Blitz-Rückstand in Bützow schockte nun auch Pastow die Stralsunder mit einer Bützow-Kopie früh. Christopher Kaminski flankte vom Strafraumeck auf den langen Pfosten, wo Philip Mansour gegen die Laufrichtung von Torhüter Alexander Gernetzki einköpfte (3.).

Beide Seiten warteten das Aufbauspiel des Gegners ab. Die Partie war beinahe einschläfernd, auch weil Stralsund keine Lücken aufreißen ließ. Nach einer Ecke rettete Gernetzki reaktionsschnell. Beim 2:0 staubte Hannes Wandt ab. Danach kamen die Hausherren besser ins Spiel und zu schnellen Gegenstößen nach Ballgewinnen. Niklas Reimelt wurde auf die Reise geschickt und zog von der Strafraumkante ab. Der Ball zappelte im Netz (39.). Plötzlich stand es nur noch 1:2, der TSV schnupperte an der nächsten Überraschung in der englischen Woche.

Zur Pause musste Baarhs auf eine 4-4-2-Formation umstellen, da Fiete Klockzien angeschlagen in der Kabine blieb. Der TSV wollte den Gegner jetzt sowieso früher attackieren – und lief ins offene Messer. Stralsund verlor die Bälle zu früh in der eigenen Hälfte und schaffte es nicht mehr, regelmäßig für Entlastung zu sorgen. Das nutzte der Tabellenzweite in kürzester Zeit aus. David Laudan markierte den dritten Treffer der Gäste (52.), Christopher Kaminski (58.), Hannes Wandt (61.) und Robert Römer (65.) sorgten mit den Toren zum 6:1 für die frühe Entscheidung in einer zu diesem Zeitpunkt einseitigen Partie. Die Gäste gaben sich aber erst nach dem 7:1 durch Laudan (71.) zufrieden und schalteten einen Gang zurück.

Beim TSV reichte es am 27. Spieltag nicht einmal mehr für Ergebniskosmetik. Die wenigen Chancen, die sich die Baarhs-Elf durch Bälle in die Spitze oder Einzelaktionen erspielte, verliefen noch vor dem Abschluss im Sande. Weil der SV Görmin zeitgleich daheim gegen den Grimmener SV gewann (2:0), rutscht 1860 wieder auf den Platz direkt vor der Abstiegszone.

„Pastow hat nach der Pause 20 Minuten stark gespielt, weil wir nicht mehr dicht an den Männern waren und die Bälle zu leichtsinnig hergeschenkt haben“, analysierte Baarhs. „Das Spiel muss schnell raus aus den Köpfen! Wir haben ein wichtiges Saisonfinale vor uns.“

TSV: Gernetzki – Schuldt, Klockzien (46. Strubel), Hinz, Pompe, Kutz, Lindberg, Gurlt, Reimelt (68. Fröhlich)

Niklas Kunkel