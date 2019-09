Topspiel in Stralsund mit Ex-Profi und Nachhaltigkeit

Stralsund

Den TSV 1860 Stralsund und SV Siedenbollentin hatten viele Landesliga-Fußballer vor der Saison als Topfavoriten auf den Staffelsieg auf dem Zettel. Nach vier Spielen thronen die Sundstädter ganz oben in der Tabelle, der SVS hat mit zwei Siegen und zwei Niederlagen (0:1 gegen FSV Malchin und 0:2 gegen Greifswalder FC II) schon Federn gelassen. Dennoch sieht 1860-Trainer Robin Baarhs das Duell Erster gegen Siebter als Hochkaräter: „Die Saison ist erst vier Spieltage alt und gegen Malchin kann man verlieren. Daher ist das Spiel am Samstag für mich ein Topspiel.“

Die Gäste starteten mit großen Ambitionen in die neue Spielzeit, verpflichteten unter anderem Ex-Zweitliga-Spieler Björn Brunnemann (108 Bundesligaspiele für Union Berlin und FC St. Pauli). Der ehemalige Profi erklärte vor Kurzem in Magazin „kicker“, das Siedenbollentin aufsteigen will. Am Seitenrand steht Fußballlehrer Hagen Reeck (u.a. Energie Cottbus, Al-Nasr, Apollon Limassol), im Tor der Ex-Stralsunder Marcel Nierstenhöfer.

„Für mich ist Siedenbollentin eine Unbekannte, aber natürlich habe ich mich informiert. Dreh. und Angelpunkt wird wohl Nico Hinrichs (ehemals Güstrower SC/d. Red.) sein“, sagt Trainer Baarhs, der sich einen Matchplan zurechtgelegt hat.

Seit dem vergangenen Heimspiel setzt der TSV auf Nachhaltigkeit am Spielfeldrand. Die Fußballer setzen auf wiederverwendbare Trinkbecher. 50 Trinkgefäße sind bereits in den Sammelvitrinen der Fans verschwunden, so wurden kurzerhand 200 Exemplare nachbestellt. Sponsor Gregor Hückstedt (LVM Versicherung) hat bei Einführung der Aktion bereits angekündigt, dass es in der kommenden Saison neue Motive geben wird.

Von Niklas Kunkel