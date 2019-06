Kirchdorf

Immer wieder schossen die Fußballer des SV Traktor Kirchdorf Sektkorken in die Luft, verteilten untereinander Bierduschen und füllten Wassereimer voll – alle Beteiligten bekamen nach dem Abpfiff am Sonnabend eine klebrige oder kalte Rutsche ab. Das Stadion zu wilden Bache wurde zum feucht-fröhlichen Spielplatz der Aufstiegshelden. Zwar hatten die Kreisligakicker aus Sundhagen den Startplatz in der Kreisoberliga schon vor Woche klargemacht, die Feierlichkeiten mussten aber bis nach dem letzten Spieltag gegen SV Gransebieth warten. Gegen den Tabellenletzten der Südstaffel kannte der Ligaprimus keine Gnade und läutete einem 11:0 – höchster Saisonsieg – die Aufstiegsparty ein, die erst am Sonntagmorgen auf dem Fußballrasen beendet wurde.

„Was für ein geiles Team“, bemerkte Toptorjäger Jarno Juchatz mit Meisterpokal in der Hand und reichlich Bier und Sekt am Körper. Der Angreifer markierte gegen Gransebieth nochmals fünf Buden und ließ somit seinen Sturmpartner Jörn Füsting, der vor Anpfiff nur zwei Saisontore weniger auf dem Konto hatte, nicht mehr rankommen. Mit 37 Saisonbuden verabschiedet sich Juchatz aus Kirchdorf. „Ich hatte eine Wette mit Basti (Trainer Sebastian Steinitz/d. Red.), dass wenn ich 25 Tore schieße, eine Trainingstasche bekomme. Danach war es egal, wie viele ich noch schieße. Hauptsache Aufstieg“, erklärt Juchatz, der arbeitsmäßig nach Wismar wechselt und sich dort dem Landesligisten PSV anschließt.

Für ihn war der 3:2-Sieg bei der SG Traktor Divitz (Tabellendritter) der Knackpunkt der Saison. Mitte April bog der SVK mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch das Ergebnis. Juchatz traf in der 94. Minute zum Sieg. Zwei Monate später war ihnen die Rückkehr in die Kreisoberliga nicht mehr zu nehmen. Neben Kirchdorf steigt auch die Landesklassen-Reserve des SV Barth und der Sieger der Nordstaffel, ESV Lok Stralsund, auf. Abgestiegen sind Rot-Weiss Trinwillershagen II und TSV 1860 Stralsund III. Die Staffeleinteilungen sind aber noch nicht geklärt.

Horst Schreiber