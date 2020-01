VfL Bergen holt die Ein-Meter-Trophäe

Stralsund

Dass auch Handballer gut kicken können, haben Tom und Sven Korth am Sonnabend bewiesen. Der langjährige Torwart des Stralsunder HV spielte sich mit seinem Bruder im Dress der Sundliga-Allstars beim 1. SundCup des TSV 1860 Stralsund bis ins Halbfinale. „Das war unser Ziel“, meinte Tom Korth. Sven ergänzte: „Wir wollten uns gut verkaufen, denn hier spielen Teams, die ein ganz anderer Schnack sind.“

Ein „ganz anderer Schnack“ aber dennoch nicht unschlagbar war zum Beispiel der Gastgeber, an dem die Korths und ihre Teamkollegen nur äußerst knapp im Halbfinale scheiterten (0:1). Im Finale rettete sich aber Landesliga-Konkurrent VfL Bergen ins Neunmeterschießen, behielt dort die Oberhand und schnappte sich so die über einen Meter große Wandertrophäe.

Das Halbfinale zwischen den Allstars und 1860 war das Spiel der beiden Torfabriken aus der Gruppenphase. Die Ex-Handballer Tom und Sven Korth hatten daran bescheidenden Anteil. Sven traf ein Mal. Tom, der seit vier Jahren neben ambitionierten Handball auch Freizeitfußball spielt, ist eher mit defensiven Aufgaben beschäftigt. „ Tom ist Abwehrspieler, weil er besser im Zweikampf ist“, bescheinigt Sven. „Dafür ist er technisch versierter“, gibt Tom an seinen älteren Bruder, der auch einige Jahre Handball gespielt hat, zurück. Seiner Berufung beim Handball will Torhüte Tom Korth beim Kicken aber nicht nachgehen. „Ich möchte mich ja auch bewegen“, lachte der 30-Jährige.

Den Job füllte stattdessen Marcus Brose herausragend gut aus. Der Schlussmann der Allstars wurde als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet. Der beste Spieler – Moritz Schumann – und beste Torschütze – Marten Bergmann – kamen aus den Reihen von TSV 1860.

Turniersieger Bergen blieb zwar ohne Einzelauszeichnung, den erfolgreichen Start in die Hallensaison schmälert das aber nicht. Es war der zweite Cupsieg binnen sieben Tagen für den VfL. Am kommenden Sonnabend können die Rüganer bei den KDW-Futsal-Masters das Triple perfektmachen. Für die Korth-Brüder geht es am Sonntag im Liga-Alltag weiter. Für den SV Pommern Trans spielen sie in der Sundliga um den Hallentitel.

Platzierungen: 1. VfL Bergen, 2. TSV 1860 Stralsund, 3. Einheit Grevesmühlen, 4. Allstars der Sundliga, 5. SV Prohner Wiek, 6. SG Reinkenhagen, 7. SV Kandelin, 8. HSG Uni Greifswald, 9. TSV 1860 Stralsund Ü 35, 10. SG Empor Richtenberg

Von Horst Schreiber