Wismar

Die Luft wird dünner für den Grimmener SV. Während sich die Verbandsliga-Kicker des FC Anker Wismar nach dem 6:2-Erfolg gegen den GSV über die Tabellenführung freuen, rutschen die Trebelstädter immer weiter Richtung Abstiegszone. Nur noch die bessere Tordifferenz gegenüber dem SV Görmin trennt die Truppe von Martin Walewski vom Abstiegsplatz.

Eklatante Schwäche in Wismar: Die ersten drei sowie das letzte Gegentor bekamen die Gäste nach hohen Bällen. Jeweils köpfte ein Anker-Spieler völlig frei im Zentrum ein. „Wenn du diese Bälle so verteidigst, ist der Grund für die Niederlage schnell gefunden. So holst du keine Punkte“, haderte Vize-Präsident Christian Bockhahn.

Zuvor besorgte Jonas Thesenvitz sogar die Führung für den Außenseiter. Nach einer Hereingabe schoss sich die Anker-Defensive gegenseitig an, Thesenvitz sprang dazwischen und spitzelte die Kugel über die Linie (7.). „Wir haben nach vorn gar nicht schlecht gespielt“, meinte Bockhahn, der nach dem Führungstreffer noch drei, vier weitere Chancen für sein Team sah.

Doch die nicht vorhandene Gegenwehr bei den Gegentreffern vor der Pause, machten die Führung zunichte. Petro Alergush (14.), Marco Bode (20.) und Sahid Wahab (26.) köpften zum 3:1-Halbzeitstand ein. Beim 4:1 stand Alergush erneut allein im Zentrum, diesmal wurde er flach von Linksaußen bedient und schob ein (68.). Die Kopie folgte nur sechs Minuten später. Diesmal vollendete Wahab.

Doch auch Grimmen war nach Flanke erfolgreich. Justin Bunge brachte den Ball von der Grundlinie rein, in der Mitte war Thesenvitz schneller als die Verteidiger und markierte seinen zweiten Ligatreffer seit er das GSV-Trikot trägt (77.). Den Endstand besorgte Leon Lingk nach bekanntem Muster mit GSV-Schwäche nach hohen Bällen (81.). „Wir haben im Defensivverhalten kollektiv versagt. Das gilt es ganz einfach abzustellen“, fordert Grimmens Bockhahn.

Mit der im Ergebnis deutlichen Niederlage endet für den Grimmener SV das Hammer-Auftaktprogramm in der Liga, bei dem die Trebelstädter nach schwankenden Resultaten vier Punkte sammelten. Auf kämpferisch starke und defensiv disziplinierte Leistungen (0:1 gegen Schwerin und Pastow und 2:3 gegen Güstrow) folgten herbe Dämpfer (0:6 gegen Neubrandenburg, 1:5 gegen Rostock und 2:6 gegen Wismar). „Man kann gegen solche Teams unter die Räder kommen. Da sind wir nicht die einzigen“, weiß Bockhahn. „Da muss alles passen, um gegen die Topteams zu punkten. Letzte Woche gegen Pastow hat es fast gepasst, diesmal gar nicht.“

So wartet der GSV seit dem ersten Spiieltag (3:1 in Bützow) auf einen Sieg, der letzte Punktgewinn (3:3 gegen Malchow) ist mehr als ein Monat her. Nervös werden die Fußballer aus der Trebelstadt deswegen aber nicht. Jeder Punktgewinn zum Saisonstart war sowieso Bonus. Die Gegner auf Augenhöhe kommen nach dem Pokalwochenende, an dem der GSV bei Einheit Ueckermünde ran muss. Danach kommen die überraschend starken Haffstädter ins Sportforum. Die nächsten Gegner heißen Kühlungsborn, Warnemünde, Boizenburg, Görmin, Förderkader, Penzlin und Bützow. In der vergangenen Saison hat eine Serie zwischen Oktober und Weihnachten auch vorentscheidend zum Klassenverbleib gereicht. Die Saison kann für den Grimmener SV nun also so richtig losgehen.

Von Horst Schreiber