Schwerin/Stuttgart

Die bittere und unnötige Auswärtsniederlage abhaken, die vertane Chance aus dem Kopf bekommen, optimistisch und selbstbewusst ins Heimspiel gegen Stuttgart gehen – vor dem vierten Spiel der Finalserie um die deutsche Volleyballmeisterschaft ist bei Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin zuallererst eine starke Psyche gefragt.

„Wir machen jetzt nichts Besonderes, aber wir reden natürlich über die Situation“, will sich SSC-Trainer Felix Koslowski in Bezug auf die psychologische Betreuung nicht zu tief in die Karten schauen lassen. Es ist kein Geheimnis, dass der SSC nicht nur in kritischen Situationen mit einem Sportpsychologen zusammenarbeitet, der Gruppen- und Einzelgespräche führt.

Der Stachel der 2:3-Auswärtsniederlage saß bei den Schwerinerinnen – zumindest unmittelbar nach dem Spiel tief. Angesichts der 2:1-Satzführung und des Zwischenstands von 10:5 schien der Sieg in Stuttgart schon greifbar. Dennoch gab der Abonnement-Meister der vergangenen Jahre den Erfolg noch aus der Hand. Man habe nicht verloren, weil man schwächer war, sondern weil man sich zu doof angestellt habe, waren sich Spielerinnen und Betreuer beim zwölffachen deutschen Meister einig. „Wir waren vor allem sauer auf uns selbst, weil wir sie hätten schlagen können“, berichtete Koslowski.

Für Dirk Berscheidt, der in dieser Saison mehr als 40 Spiele der Frauen-Bundesliga für den TV-Sender Sport1 kommentiert hat und bei allen Duellen zwischen dem SSC und dem MTV dabei war, liegt der Vorteil dennoch bei den Stuttgarterinnen. „Sportlich sind beide Teams absolut ebenbürtig. Nach einer extrem langen und harten Saison kommt es jetzt darauf an, wer die bessere Kondition und die besseren Nerven hat. Ich denke da liegt Stuttgart hauchdünn vorn. Ich tippe auf einen 3:2-Sieg in Schwerin“, sagt der Kommentator, der sich als neu­tralen Beobachter sieht.

Diesen Triumph wollen die SSC-Spielerinnen und die mehr als 2000 Fans in der ausverkauften Palmberg-Arena mit allen Mitteln verhindern. „Wir wollen mit einem Heimsieg das Entscheidungsspiel erzwingen. Wir werden mutig sein und ganz sicher eine Trotzreaktion zeigen“, beschwört der Schweriner Erfolgstrainer seine Spielerinnen, die in dieser Saison bereits den Supercup und den DVV-Pokal gewonnen haben.

Denise Hanke, mit 29 Jahren die erfahrenste Spielerin beim SSC und zugleich mit einer Aufschlaggeschwindigkeit von bis zu 90 Stundenkilometer die schlagkräftigste, will sich nicht verrückt machen lassen. „Wir waren in Stuttgart inkonsequent und haben dafür bezahlt. Darauf werden wir aber nicht ewig herumreiten“, sagt sie und legt nach: „Wir haben in dieser Saison mehr als einmal gezeigt, das wir mit Druck ganz gut umgehen können.“ Das die Stuttgarterinnen nach einem Sieg in Schwerin die Meisterschale in Empfang nehmen können, blendet Nationalspielerin Hanke komplett aus. „Nein, das ist kein Thema. Wir wollen das fünfte Spiel in Stuttgart erzwingen.“ TV: Donnerstag, 18.30 Uhr, Sport1

Christian Lüsch