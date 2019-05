Schwerin

Der SSC Palmberg Schwerin hat das fünfte und entscheidende Duell um den deutschen Meistertitel erkämpft! Und wie: Die Volleyballerinnen präsentierten sich am Donnerstagabend nervenstark und fertigten Allianz MTV Stuttgart mit 3:0 (25:15, 25:18, 25:16) ab. Alle waren sich sicher: In dieser Verfassung holt der SSC am Sonnabend in Stuttgart den dritten Meistertitel in Folge.

„Wir wollten mit allen Mitteln verhindern, dass Stuttgart hier gewinnt und den Titel holt. Das ist uns eindrucksvoll gelungen“, meinte Mittelblockerin Lauren Barfield nach der bärenstarken und konzentrierten Leistung.

Die unnötige Auswärtsnieder­lage der Schwerinerinnen, die Stuttgart in der Serie mit 2:1 in Führung brachte, hatte keine Spuren beim amtierenden Champion hinterlassen. „Wir haben uns einen Tag geärgert und dann dieses Spiel geplant. Ich bin sehr glücklich, wie wir aufgetreten sind und den Gegner dominiert haben“, sagte Trainer Felix Koslowski, der während des 72 Minuten dauernden Duells unter Hochspannung stand und jede gelungene Aktion seiner Schützlinge fast schon ekstatisch feierte.

Das Umfeld für das vierte Spiel der Finalserie, in dem die Stuttgarterinnen mit einem Sieg Meister geworden wären, war perfekt: Die Palmberg Arena war voll wie noch nie in dieser Saison. Es dürften ein paar mehr als die 2200 Zuschauer gewesen sein, die offiziell in den Sporttempel passen. Und die überwiegend in SSC-Gelb gekleideten Fans erzeugten Stimmung vom Feinsten. Sie pushten ihre Mannschaft bei jeder Aktion und machten lautstark Druck, wenn die Stuttgarterinnen am Ball waren.

Die titelreife Atmosphäre verlieh den Gastgeberinnen Flügel. Der Beginn – eine Demonstration Schweriner Stärke. Felix Koslowski hatte die Taktik verändert. Anders als zuvor schlossen seine Spielerinnen Angriffe auch schon mal nach dem ersten Spielzug ab. Allen voran Denise Hanke, die ihren Vertrag um ein Jahr verlängert hat.

„Wir wollten sie überraschen. Ich würde sagen, es ist uns gelungen“, freute sich Kapitänin Jennifer Geerties. Immer, wenn der SSC das Spiel schnell und direkt machte, waren die Stuttgarterinnen verwundbar. Beim Zwischenstand von 12:5 war eine Vorentscheidung gefallen. Und obwohl der Herausforderer aus dem Süden, der zum fünften Mal in Folge im Finale steht und immer noch auf den ersten Titelgewinn wartet, aufholte, blieb Koslowskis Team stabil und gewann den Durchgang.

Es blieb nicht ganz so einseitig. Die Gäste stellten sich besser auf das Mecklenburger Angriffsfeuerwerk ein und machten das Duell spannender. 37 Minuten waren vergangen, als Stuttgart mit 9:8 in Führung ging, es war die erste im Match – und es blieb die einzige im zweiten Satz.

Bereits am Freitag reist der SSC zum Entscheidungsspiel nach Stuttgart. Koslowski ist vor dem finalen Duell (Sonnabend, 18.30 Uhr) zuversichtlich: „Mit dieser Aggressivität und Souveränität können wir dort unseren Titel verteidigen.“ SSC Palmberg Schwerin: Pogany, Geerties, Drewniok, Hanke, Dumancic Barfield, Adams, Bongaerts.

Christian Lüsch