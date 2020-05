Rostock/Bad Doberan

Es herrscht Krach auf dem ohnehin schon wilden Transfermarkt in MV! Fußball-Verbandsligist FC Förderkader René Schneider wirft im Zuge der Wechsel von Florian Jahns und Kevin Gildemeister dem Landesligisten Doberaner FC Unsportlichkeit und dem Landesfußballverband MV (LFV MV) Versäumnisse vor.

Der DFC hätte die Chance der Ungewissheit im Amateurfußball, die die Corona-Pause hervorgerufen hat, genutzt, um sich mit Spielern zu bereichern, lautet der Vorwurf, den der Förderkader erhebt. Konkret geht es um die Umschiffung der Ausbildungsentschädigung für Jahns und Gildemeister, die zusammen 25 Jahre lang beim FC Förderkader trainiert und gespielt haben.

Anzeige

„Während der Coronapause Spieler abzuwerben, ist eine große Schweinerei“, wettert Stephan Malorny, sportlicher Leiter des Vereins und Trainer der Männermannschaft.

Weitere OZ+ Artikel

Beim DFC ist sich Trainer Ronny Susa keiner Schuld bewusst „Wenn ich die aktuelle Situation zum Vorteil meines Vereins nutzen kann, muss man auch sehen, dass der Förderkader es verpasst hat, sie für sich zu nutzen. Ich kann Spieler ansprechen und zu einem Wechsel bewegen, wann ich möchte.“

Der Zwist hat eine Vorgeschichte: Der Doberaner FC hatte sich in den vergangenen Wochen um die Rostocker Florian Jahns und Kevin Gildemeister bemüht. Der Verein aus der Münsterstadt wollte das Duo zu einem Wechsel bewegen. Der Förderkader gab sie aber nicht frei.

Der Förderkader verweigert seinen eigenen Talenten seit zwei Jahren grundsätzlich die Freigabe. „Zu oft haben sich andere Vereine an unserem sehr guten Nachwuchs bedient“, erinnert sich der Trainer.

So platzte beispielsweise der angedachte Regionalliga-Aufstieg der U19 nach dem Meistertitel 2017, weil unter anderem Oberliga-Klubs die Juniorenspieler lockten. „Von 16 Spielern aus dem 99er-Jahrgang habe ich noch einen! Wir bluten ohne Ende“, klagt Malorny. Er gesteht aber auch: „Wir waren selbst schuld. Wir haben sie damals ablösefrei ziehen lassen. Unsere Spieler haben keine Verträge. Wir zahlen ihnen nichts. Das Geld stecken wir lieber in die Nachwuchsarbeit.“

Die Ausbildungsleistung will der FCF nun honoriert haben. Ma­lorny forderte vom Doberaner FC eine Entschädigung für Jahns und Gildemeister. Die Doberaner reagierten mit Unverständnis. Malorny erzählt, das sich DFC-Vize André Behrens am Telefon echauffiert habe. „Wir sind nicht der Ausbildungsverein für Doberan!“

Susa hält dagegen: „Wir sind die Letzten, die einem Wechsel von unserem Verein zum FC Förderkader im Weg stehen. Das ist in der letzten Zeit auch schon oft genug passiert. Aber beim jüngeren Nachwuchs, der noch nicht so stark im Fokus steht.“

Einer der Spieler, der aber nicht genannt werden will, zeigte Verständnis für die Forderung nach Entschädigung. Er hätte sich dennoch die Freigabe gewünscht. Susa hatte den beiden Spielern nach eigenen Angaben offen gelassen, ob sie die Saison beim FC Förderkader beenden wollen. Gildemeister und Jahns hatten sich nach der verwehrten Freigabe entschieden, nicht mehr für die Rostocker aufzulaufen, den Verein sofort zu verlassen.

Am 20. und 21. April flatterten dann die Vereinsabmeldungen von Jahns und Gildemeister zum 1. April in den Förderkader-Briefkasten. „Normalerweise würde insbesondere Kevin Gildemeister einen Teufel tun, sich jetzt abzumelden. Er ist unumstrittener Stammspielern – als einer der jüngsten im Team“, erklärt Malorny. Der Trainer ist sicher: „Der DFC hat die Spieler aufgefordert, sichn jetzt abzumelden, damit sie im September wieder spielberechtigt sind.“

Ronny Susa widerspricht vehement: „Für mich stand fest, dass die Saison nicht beendet wird. Deswegen ist es für mich irrelevant, wann sie sich abmelden. Wir haben beiden Spielern die Möglichkeit gegeben ,weiter beim FC Förderkader zu trainieren und die Saison zuende zu spielen, sollte sie fortgesetzt werde.“ Dabei weist er auch darauf hin, dass Florian Jahns in diesem Jahr noch kein einziges Spiel absolviert hat und es somit nicht auf den Zeitpunkt der Abmeldung ankommen würde.

Nach einer sechsmonatigen Sperrfrist darf ein Spieler für den neuen Verein auflaufen, ohne dass der aufnehmende Klub Entschädigung zahlen muss, heißt es in den Statuten des LFV MV. Dort sind zudem die Entschädigungssätze aufgelistet, die im Fall einer Nicht-Freigabe zu zahlen sind. Demnach hätte der DFC zweimal 750 Euro an den FCF überweisen müssen.

Die Rostocker wären verhandlungsbereit gewesen. Die Doberaner zahlen aber „grundsätzlich keine Ablöse“ ( Susa). So versucht der DFC , die coronabedingte Spielpause für seine Interessen zu nutzen, Ablöse zu sparen und die Sperrfrist nach vorn zu verlagern. Das letzte Pflichtspiel bestritt der Förderkader am 7. März. Dementsprechend hätte Gildemeister seine Sperre bereits am 7. September abgesessen. Er würde dann für den DFC kostenlos einsatzfähig sein.

Um dieses Hintertürchen zu schließen, hätte sich Malorny das Handeln des LFV erhofft. „Ganz klare Kritik an den Verband! Er hat keine Regelungen getroffen: Entweder wir machen weiter, dann gilt die normale Wechselfrist. Oder man hätte die Sperrfrist um die Monate bis zum regulären Transferfenster verlängern müssen. So aber wird ,Corona missbraucht‘.“

Der Verband hat unabhängig vom Streit zwischen beiden Vereinen mittlerweile reagiert. „Basierend auf die DFB-Beschlüsse vom 3. April hat der Landesfußballverband entsprechende Bestandteile bezüglich des Umgangs mit der Coronapandemie in seine Ordnungen übernommen. Diese ermöglichen gegebenenfalls notwendige Flexibilität oder Anpassungen, unter anderem auch mit Blick auf zeitliche Fristen“, schreibt Verbandssprecher Robert French. Die jüngste Anpassung der Spielordnung vom 5. Mai sieht vor, dass die sechsmonatige Sperrfrist entsprechend des offiziellen Saisonendes verschoben werden kann. Unklar bleibt, ob das Spielverbot nach dem LFV-Beschluss von Donnerstagabend, die Saison zum 30. Juni ohne weitere Spiele abzubrechen, tatsächlich erst zum offiziellen Saisonende in Kraft treten wird.

Helfen wird das dem FC Förderkader und anderen Klubs, die noch während der Saisonpause um ihre Eigengewächse „erleichtert“ werden, nicht. „Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Der DFC ist fein raus“, hadert Malorny.

Von Horst Schreiberund Niklas Kunkel