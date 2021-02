Stralsund

Nach fast einem Monat Pause sind die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats an diesem Wochenende gleich doppelt gefordert. Das Team vom Sund empfängt in der 2. Bundesliga Nord zunächst am Sonnabend SSF Fortuna Bonn (17 Uhr), am Sonntag ist BBSC Berlin in der Diesterweghalle zu Gast (15 Uhr).

Seine Erwartungen will Stralsunds Trainer André Thiel nicht an den Ergebnissen fest machen: „Wir wollen möglichst gut spielen und dann sehen, was wir für unsere Leistung kriegen. Wir sind zufriedener mit einem Satzgewinn und einer guten Leistung, als mit einem Sieg mit vielen Problemen.“ Im Gegensatz zum Spiel gegen Allbau Essen im Januar konnten die Volleyballerinnen vor dem Doppelspieltag immerhin drei Trainingseinheiten in der Halle absolvieren. „Das ist für uns trotzdem eher ein Start aus der kalten Hose. Wir haben sonst immer eine lange Vorbereitung, um unsere Konstanz zu finden“, sagt André Thiel.

Die Konstanz, die die Wildcats in der Vorsaison noch ausgezeichnet hatte, soll in den beiden Spielen gegen Bonn und Berlin wiedergefunden werden, um in den kommenden Wochen zu bestehen. Acht Spiele stehen für die Wildcats in nur vier Wochen an. „Bonn und Berlin haben zuletzt durchtrainiert und schon einige Spiele in den Beinen. Das wird für sie ein Vorteil sein“, schätzt Thiel die Ausgangslage für das Wochenende ein. Er geht davon aus, dass sein Team die Gegner punktuell ärgern kann, ob die Leistung aber für mehr reicht, sei nach der langen Spiel- und Trainingspause nicht einzuschätzen.

Mit einer kurzfristigen Absage der Spiele, wie sie in der Vorwoche in der Liga aufgrund der Wetterbedingungen vorkamen, ist nicht zu rechnen. So geht Thiel davon aus, dass beide Spiele ganz regulär angepfiffen werden. Zu sehen sind diese mit Kommentar auf www.sporttotal.tv

Von Niklas Kunkel