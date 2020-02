Wohin geht die Landesliga-Reise für den VfL Bergen?

Bergen

Die Fußballer auf Landesebene kommen ab Sonnabend offiziell aus der Winterpause. Nachdem Blau-Weiß Baabe bereits in der Vorwoche das Nachholspiel gegen den SV Siedenbollentin (1:8) absolviert hat, stehen morgen auch die Kicker vom VfL Bergen in der Landesliga wieder auf dem Feld. Die Bergener treten beim Tabellenfünften FSV Malchin (Sa., 14 Uhr) an.

„Das wird ein schweres Spiel und ist für uns nicht der optimale Start nach der Winterpause“, erklärt VfL-Trainer Martin Handschug und begründet das mit den vielen Ausfällen in seinem Team. Stammspieler wie Felix Bergmann, Tim Vergils oder David Giesche können gegen den FSV nicht mitwirken.

Vorbereitung nicht optimal

Handschug konnte mit seiner Mannschaft vor der Saison nur ein Testspiel über die volle Distanz bestreiten. Beim 5:3 gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 Stralsund zeigten die Insulaner eine starke erste Halbzeit, nach der sie bereits mit 5:1 in Front lagen. „Wir haben viele Verletzte und dazu ist Ferienzeit. Wir hatten nicht die Leute für mehr Testspiele und wollten nichts riskieren. Zusätzlich konnte der geplante Test gegen den SV Barth nicht stattfinden“, sagt Handschug.

Ziel und Wirklichkeit

klaffen auseinander

In den Tabellenregionen des Gegners würde der VfL auch gerne stehen. Vor der Saison war noch ein Platz in der Spitzengruppe angepeilt worden, doch nach schwankenden Leistungen in der Hinrunde hieß es stattdessen zwischendurch sogar Abstiegskampf. „Wir haben gute Spiele gemacht, aber die Ergebnisse waren natürlich katastrophal. Das ist so ärgerlich, wenn man sich anguckt, wo man stehen könnte, wenn man die knappen Spiele nicht verliert“, hadert Handschug mit der Ausbeute aus der Hinrunde.

Mit einem 5:1 gegen Hanse Neubrandenburg am letzten Spieltag der Hinrunde hat sich die Elf vom Rugard aber kurz vor der Pause etwas Luft verschafft. Nur 20 Punkte aus 16 Partien zeigen deutlich, dass man den Anschluss an die Spitzengruppe verloren hat. „Wir müssen nicht rumlaufen und erzählen, dass wir oben angreifen. Wir wollen einfach so viele Spiele wie möglich gewinnen“, gibt der Übungsleiter vor.

Nur zwei Heimsiege

aus acht Spielen

Auffällig sind besonders die schwachen Ergebnisse auf eigenem Platz. Nur acht Punkte aus acht Spielen konnte Kapitän Felix Essner mit seinen Mitstreitern im Ernst-Moritz-Arndt-Stadion einfahren. Bei einem genaueren Blick auf die Gäste relativiert sich der negative Eindruck etwas. Sechs der besten sieben Mannschaften der Liga machten Halt auf der Insel und nur gegen den kommenden Gegner FSV Malchin konnten drei Punkte (3:2) mitgenommen werden.

Aufholjagd wird umso schwerer

Trotz der starken Gegner hätte der VfL mit dem eigenen Anspruch, zu den Top-Teams der Liga zu gehören, zu Hause mehr Punkte holen müssen. Mit Heimsiegen gegen die anderen Mannschaften, die sich im Kampf gegen den Abstieg befinden, kann der Klassenverbleib souverän gesichert werden, eine Aufholjagd Richtung Spitze ist aber nur mit Siegen bei den Spitzenteams möglich.

Dass der VfL Bergen in der zweiten Saisonhälfte noch kräftig aufholen kann, bewies die Truppe von Martin Handschug bereits in den vergangenen beiden Jahren. Eine Vorgabe, bis auf welchen Tabellenplatz es nach oben gehen soll, gibt es von Handschug nicht: „Wir wollen das Augenmerk auf die Jugend legen. Nachwuchsspieler sollen mehr Einsatzzeit bekommen.“

Damit verfolgt Handschug auch einen langfristigen Plan über das Saisonende hinaus: „Über die nächsten Jahre wollen wir frisches Blut in die Mannschaft bringen. Einige Spieler bei uns sind schon jenseits der 30 und wir müssen sehen, dass die jungen Spieler nachkommen.“

Baabe empfängt Überraschungsteam

Die zweite Inselmannschaft in der Landesliga, der SV Blau-Weiß Baabe, bestreitet am Wochenende bereits das zweite Spiel nach der Winterpause. Die Baaber empfangen am Sonnabend (14 Uhr) den Tabellensiebten Laager SV.

Von Niklas Kunkel