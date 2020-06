Zachhuber lädt ein in die Strandarena

Rostock

Gut gelaunt empfängt Andreas Zachhuber die Gäste am Warnemünder Strand. Der ehemalige Hansa-Spieler und -Trainer hat allen Grund zur Freude. Nach Wochen der Ungewissheit steht fest: Die neunte Saison des AOK Active Beachs ist gesichert.

„Ich bin froh und dankbar, dass wir das hier in dieser schwierigen Zeit durchführen können“, meint der Hausherr. Kinder und Jugendliche seien von den Einschränkungen der Corona-Pandemie mit am stärksten betroffen, sagt Zachhuber. „Ob Spielplätze oder Sporthallen – es war ja alles gesperrt.“. Nun können sich die Mädchen und Jungen am Strand austoben, Spaß haben und soziale Kontakte pflegen. „Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist auch von der Psyche her ungemein wichtig“, betont der 58-Jährige.

Anzeige

Ob Volleyball, Handball, Basketball oder Soccer – das 7500 Quadratmeter große und unterhalb des Neptun-Hotels gelegene Areal lädt zu Bewegung ein. Kommenden Montag geht es los. „Das ist ein Eingewöhnungstag, der scharfe Start erfolgt am Dienstag“, sagt Zachhuber. „Wir haben natürlich Bälle da, aber es wäre ratsam, eigene mitzubringen“, fügt er hinzu.

Weitere OZ+ Artikel

Die Handballerinnen des Rostocker HC – frischgebackener Aufsteiger in die 3. Liga – haben bereits mehrere Trainingszeiten am Strand gebucht.

Für die Rostocker Robben – deutscher Meister im Strandfußball – ist der Active Beach längst zum „Wohnzimmer“ geworden. Obwohl der Spielbetrieb bis auf Weiteres abgesagt wurde, ist der Titelverteidiger bereits wieder ins Training eingestiegen.

„Wir sind alle heiß auf Beachsoccer. Die Meisterschaft soll trotzdem gespielt werden. Das ist für uns ein guter Anreiz“, sagt Sven Körner, sportlicher Leiter der Robben. Der Notfallplan des Deutschen Fußball-Bundes schließt sogar die Verschiebung der Titelkämpfe in den Winter nicht aus. In Aschersleben befindet sich eine geeignete Halle, in Bargeshagen wird eine Beachsoccer-Spielstätte gebaut.

Darüber hinaus veranstalten die Robben vom 20. bis 31. Juli ein Camp für Sieben- bis 14-jährige Mädchen und Jungen. „Wir werden uns streng an die Hygiene-Vorschriften halten“, versichert Körner. Trainiert werde in kleinen Gruppen. „Es gibt viele Übungen und Spielformen ohne Körperkontakt“, versichert er.

Ab 1. Juli werden montags von 18 bis 19 Uhr Qi-Gong- und Yoga-Kurse angeboten. Größere Veranstaltungen müssen in diesem Jahr indes ausfallen, bedauert Zachhuber, der seit 2012 den Sportstrand leitet. „Der Active Beach ist eine Erfolgsgeschichte. ,Zacher’ hat ihn zu dem gemacht, was er ist“, lobt Matthias Fromm, Tourismusdirektor von Rostock & Warnemünde die Hansa-Legende.

Bis Ende September ist Sportstrand täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis für die Nutzung Felder beträgt 2 Euro pro Person. Für Inhaber einer Warnemünder Kurkarte sind die Angebote kostenlos.

2021 feiert der Active Beach zehnjähriges Jubiläum. Die AOK Nordost hat ihr Engagement vorzeitig bis 2022 verlängert. Auch diese Nachricht sorgte für gute Laune – nicht nur bei Zachhuber.

Von Stefan Ehlers