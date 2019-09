Rostock

Die Serie hat gehalten, aber die Hoffnungen auf einen Höhenflug der Rostocker erhielten am Sonntag einen Dämpfer. Eine Woche nach dem überraschenden Auswärtssieg gegen Braunschweig kam die Mannschaft von Trainer Jens Härtel vor 16 517 Zuschauern im Ostseestadion nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den FSV Zwickau hinaus und verpasste es damit, den Rückstand auf die höheren Tabellenregionen zu verkürzen. Immerhin: Die Norddeutschen sind trotz der enttäuschenden Leistung seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen und klettern erstmals seit dem dritten Spieltag wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz (Rang neun).

Für Härtel war das allenfalls ein schwacher Trost. Der Trainer ärgerte sich nach dem Abpfiff über „katastrophale Ballverluste“ seiner Mannschaft, die letztlich den Sieg gegen willensstarke Zwickauer verhinderten. Wenige Minuten nach der Pause leitete eine Nachlässigkeit von Hansa-Verteidiger Nico Rieble den Ausgleich für die Gäste ein: Leon Jensen zog aus der Distanz ab und düpierte damit Hansa-Keeper Markus Kolke (50.) – 1:1. „Das war einer der vielen Ballverluste, die Zwickau dann eben mal bestraft hat. Das ist sehr ärgerlich“, haderte Routinier Kai Bülow.

Zumal das traditionsreiche Duell bei sommerlicher Witterung für die Blau-Weißen nicht besser hätte losgehen können. Das Spiel war gerade 58 Sekunden alt, als Pascal Breier nach Butzen-Einwurf und Kopfball-Verlängerung zur umjubelten Führung traf. Das vierte Saisontor des Stürmers, der auch acht Tage zuvor in Braunschweig erfolgreich gewesen war. „Das hätte uns eigentlich Auftrieb geben müssen“, meinte Breier. Doch Hansas-Blitzstart war nur ein Strohfeuer. Ein Versuch von Aaron Opoku nach Zuspiel des starken Startelf-Debütanten Nikolas Nartey (4.) – danach hatten die Rostocker ihr Pulver zunächst verschossen. „Dann haben wir unser wahres Gesicht gezeigt“, meinte FSV-Coach Joe Enochs angesichts der Leistungssteigerung seiner Elf nach dem frühen Gegentor: „Ich bin stolz, dass wir uns selbst aus dem Dreck gezogen haben.“ Auch bei Torschütze Breier lief nach seinem Tor nicht mehr viel, er bat später um seine Auswechslung. „Ich war irgendwie platt“, meinte er. Nach 58 Minuten erlöste Härtel ihn. Gar nicht erst in den Kader geschafft hatten es der eigentlich als Abwehrchef verpflichtete Adam Straith und Dresden-Ausleihe Osman Atilgan.

Sie mussten von der Tribüne aus mit ansehen, wie Hansa von Zwickau die Grenzen aufgezeigt wurden. „Wenn wir das zweite Tor hätten machen wollen, hätten wir mehr Chancen herausspielen müssen“, meinte Kai Bülow. Das gelang den Rostockern allerdings nicht. Erst in der Schlussphase forcierten sie noch mal ihre Bemühungen in Richtung gegnerisches Tor. Nachdem Zwickaus Jensen nach einem Konter an Kolke gescheitert war (72.), vergab der eingewechselte Rasmus Pedersen Hansas beste Möglichkeit (74.).

Zuvor hatten die Rostocker erfolglos einen Elfmeterpiff gefordert, als Butzen im Strafraum zu Fall gekommen war. In der 83. Minute versuchte Korbinian Vollmann es noch mal aus der Distanz. Doch Johannes Brinkies, gebürtiger Rostocker und Ex-Hansa-Profi im FSV-Tor, hielt.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe und ein gerechtes 1:1“, resümierte Bülow nach dem verpassten Sieg-Hattrick. Zwickau habe „einen Tick mehr investiert“, stellte Trainer Jens Härtel schon mit Blick auf das Spiel in Mannheim fest: „Da können wir uns eine Scheibe abschneiden.“

Von Sönke Fröbe