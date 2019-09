Hansas Mittelfeldtalent reist mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck in Rostock an: Mit Dänemarks U 21 setzte sich Nikolas Nartey im EM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien mit 2:1 durch. Am Donnerstag trainiert die Leihgabe des VfB Stuttgart erstmals mit seiner neuen Mannschaft in Rostock.