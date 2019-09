Rostock

Es ist die wichtigste Personalentscheidung dieses Herbstes bei Hansa, doch fast die Hälfte des Aufsichtsrates – nach OZ-Informationen drei der sieben Mitglieder – konnte oder wollte sich nicht auf ein Ja oder Nein festlegen. Drei Klub-Kontrolleure enthielten sich am Freitag, nur vier votierten bei der zukunftsweisenden Abstimmung mit Ja. Das magere Votum für eine Vertragsverlängerung mit Vorstandschef Robert Marien ist das knappste, das die Hansa-Satzung zulässt („Der Aufsichtsrat wählt mit zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens jedoch mit vier Stimmen“) und alles andere als ein überzeugender Vertrauensbeweis.

Der seit Juli 2016 amtierende Klubchef hat sich daraufhin Bedenkzeit bis zum heutigen Dienstag erbeten. Der 38-Jährige soll – ebenso wie Finanzvorstand Christian Hüneburg (44) – Gespräche mit einem möglichen neuen Arbeitgeber geführt haben. „Verlängert man Vorstandsverträge nicht rechtzeitig, fangen die Geier an zu kreisen und andere Vereine oder Unternehmen fangen an, die Vorstände anzusprechen“, schreibt Rolf Elgeti in einem Hansa-Fanforum. Der Klub-Investor aus Potsdam hatte die Zögerlichkeit des Aufsichtsrates harsch kritisiert (die OZ berichtete). Argumente für oder gegen Marien gebe es viele, sagt Elgeti. Für ihn persönlich überwiege das Pro, „aber das spielt keine Rolle“.

Das Vertrauen, das der Vereinschef beim Investor genießt, wird ihm von Teilen des Aufsichtsrates nicht entgegengebracht. Ob unter diesen Voraussetzungen in den nächsten zwei Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit möglich sein könnte, dürfte in Mariens Überlegungen der vergangenen Tage eine maßgebliche Rolle gespielt haben. „Viele Gespräche“ habe er am Tag nach Hansas 2:1-Sieg beim Tabellenführer in Braunschweig geführt, ließ der Klubchef auf OZ-Anfrage wissen. Mit seinen Vorstandskollegen Hüneburg und Martin Pieckenhagen (47), mit Vereinsmitarbeitern, Vertrauten und auch mit einem anderen Verein. Am Dienstagvormittag werde eine Entscheidung verkündet, „da die derzeitige Situation nicht gut für Hansa ist“, teilte Marien mit.

Sollte der Vereinschef an Bord bleiben, würde er sowohl mit Hüneburg als auch mit Pieckenhagen weiter zusammenarbeiten wollen. Finanzfachmann Hüneburg, der vor sechs Jahren von Erstligist Nürnberg zu Hansa kam und dort zunächst als Leiter der Finanzabteilung tätig war, gilt im Aufsichtsrat als unumstritten. Dass Hansa erstmals in der 3. Liga die Lizenz im ersten Anlauf erhielt und dabei keine neuen Schulden machte, wird maßgeblich auch auf die Arbeit des gebürtigen Schweriners zurückgeführt. Vorbehalte gibt es bei den Kontrolleuren indes offenbar gegen Pieckenhagen, der vor allem nach dem enttäuschenden Saisonstart in die Kritik geriet. Allerdings konnte der Sportvorstand, den Marien Anfang des Jahres als Nachfolger von Markus Thiele präsentierte, zuletzt durch vielversprechende Verpflichtungen im Transferendspurt punkten. Bleibt Marien, müsste das Kontrollgremium als nächstes über Hüneburg und Pieckenhagen befinden. „Entscheiden und verantworten muss das der Aufsichtsrat und nur der Aufsichtsrat, aber ich persönlich kann keinen Fehler in einer Vertragsverlängerung erkennen“, hebt Investor Elgeti hervor.

Von Sönke Fröbe