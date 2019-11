Rostock

Einen Tag nach seinem verletzungsbedingten Aus bei der 1:2-Heimniederlage gegen Tabellenführer MSV Duisburg konnte Kai Bülow schon wieder lächeln. Trotz seines schmerzenden rechten Knies nahm Hansas Mittelfeld-Routinier am Sonntag einen bereits länger zugesagten Termin zum Talk in einem Boltenhagener Restaurant zu. Wann der 33-Jährige wieder für den Koggenklub auflaufen kann, ist noch unklar. Wie schwer es ihn erwischt hat, darüber soll am Mittwoch eine MRT-Untersuchung Aufschluss geben. Das teilte der Verein am Montag auf Anfrage mit.

„Wir wissen leider noch nicht ganz genau, was es ist. Das Knie schmerzt, wir werden sehen“, sagte Bülow, der mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Töchtern zum Talk ins Ostseebad kam: „Solche Termine sind wichtig, Hansa in die Region zu tragen, zu den Fans, die nicht zu jedem Spiel ins Stadion kommen können.“

Nicht nur wegen seines Engagements abseits des Spielfeldes genießt der gebürtige Rostocker einen hohen Stellenwert beim Hansa-Anhang. Seit Trainer Jens Härtel (wieder) auf Bülow setzt, gehört der mit 365 Liga-Einsätzen erfahrenste Hansa-Profi zu den Leistungsträgern beim Fußball-Drittligisten. Als er am Sonnabend zu Beginn der zweiten Halbzeit mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz humpelte, wurde er von den fast 14 000 Zuschauern im Ostseestadion mit aufmunternden Sprechchören und Applaus in die Kabine verabschiedet.

Härtel attestierte dem Defensivspezialisten am Sonnabend eine „herausragende Verfassung“. Im Landespokal-Achtelfinale am Wochenende gegen Verbandsligist TSV Bützow wird der Trainer auf jeden Fall auf seinen erfahrenen „Sechser“ verzichten müssen. Am Mittwoch soll dann Klarheit darüber herrschen, wie lange Bülows Zwangspause dauern könnte.

Noch völlig offen ist indes, wie es mit dem beidfüßigen Mittelfeldspieler, der im Oktober 2005 bei Hansa Rostock seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat und danach sieben Jahre für 1860 München und eine Saison für den Karlsruher SC auflief, nach dieser Saison weitergeht. Sein Zweijahresvertrag endet am 30. Juni. Ob er dem FC Hansa weiterhin erhalten bleibt? „Mal sehen, im Frühjahr werde ich mir darüber Gedanken machen. Jetzt ist es wichtig, dass ich wieder gesund werde und spielen kann“, sagte Bülow.

Von Sönke Fröbe und Michael Prochnow