Hansa Rostock: Nach Bülows Verletzung kippte das Spiel

Rostock

Es war eine Schlüsselszene in einem phasenweise hochklassigen Drittliga-Spiel: Nach einem Zweikampf mit dem gerade eingewechselten Duisburger Lukas Scepanik kurz nach der Halbzeitpause blieb Hansa-Routinier Kai Bülow auf dem Rasen liegen. Schnell war klar: Für den 33-jährigen, seit Monaten einer der Top-Leistungsträger bei den Rostockern, geht es an diesem Samstagnachmittag im Ostseestadion nicht weiter. Bülow verletzte sich am rechten Knie – wie schwer und wie lange er ausfallen wird, war nach Hansas 1:2 (0:0)-Heimniederlage gegen Tabellenführer MSV Duisburg zunächst unklar.

„Wir müssen die nächsten Tage abwarten, es sah nicht so gut aus“, sagte Trainer Jens Härtel und stellte fest: „Das hat schon einen kleinen Bruch in unserem Spiel gegeben.“ Zu diesem Zeitpunkt war die von den Rostockern überlegen geführte Partie torlos geblieben, doch dann nutzte Duisburg den Schock beim Gastgeber, der nach Bülows Aus noch in Unterzahl war und ging durch Scepaniks Seitfallzieher in Führung (53.). „ Kai war seit Wochen in einer überragenden Verfassung. Dass wir danach nicht mehr so viel Ballbesitz hatten, lag schon ein Stück weit daran, dass er uns gefehlt hat“, meinte Härtel: „Er war immer anspielbar und hat unheimlich viele Bälle erobert, auch in der Luft.“ Der für Bülow eingewechselte Jonas Hildebrandt habe es danach zwar „ordentlich gemacht“, den Routinier aber nicht eins zu eins ersetzen können, urteilte der Hansa-Trainer.

Eine halbe Stunde nach dem Schlusspfiff verließ Kai Bülow an Krücken und mit bandagiertem Knie die Katakomben des Ostseestadions. Wann er wieder auf den Rasen zurückkehren kann, ist ungewiss.

Von Sönke Fröbe