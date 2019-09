Rostock

Auf diesen Spieler freut man sich beim FC Hansa: Zehn Tage nach seiner Verpflichtung wurde Mittelfeldmann Nikolas Nartey am Mittwoch in Rostock erwartet. Am Donnerstag soll die 19-jährige Leihgabe vom VfB Stuttgart erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainieren.

Der Däne reist mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck an: Mit der U-21-Nationalmannschaft setzte sich Nartey im EM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien mit 2:1 durch. Der Neu-Rostocker stand in seinem ersten Pflichtspiel in dieser Altersklasse in der Startelf und spielte 90 Minuten durch. Bei seinem U-21-Debüt im Freundschaftsspiel wenige Tage zuvor gegen Ungarn (0:0) war Nartey zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

Dänemark ist in der Qualifikationsgruppe 8 damit Dritter hinter Finnland und der Ukraine, die jeweils ein Spiel mehr absolviert haben. Nächste Gegner der Dänen sind im Oktober Nordirland (10.10.) und Finnland (14.10.).

Auch Offensivmann Aaron Opoku (zwei Einsätze in der deutschen U-20 Nationalmannschaft gegen Tschechien und die Niederlande) und Verteidiger Adam Straith, der bei den Nations-League-Siegen der kanadischen Nationalmannschaft gegen Kuba (6:0 und 1:0) als Reservist dabei war, werden am Donnerstag zurückerwartet.

Von Sönke Fröbe