Rostock

Zum Aufstieg hat es bekanntlich wieder nicht gereicht, aber zumindest in einer Wertung der Saison 2018/19 in der 3. Fußball-Liga war der FC Hansa absolute Spitze: In der Fairplay-Tabelle belegten die Rostocker den ersten Platz. 73 Gelbe Karten handelten sich die Hansa-Profis ein und blieben an den 38 Spieltagen als einziger Verein ohne Platzverweis. Das geht aus dem Saisonreport hervor, den der neu gegründete Drittliga-Ausschuss auf einer DFB-Pressekonferenz am Mittwoch vorstellte.

Mit Verteidiger Oliver Hüsing und Offensivmann Merveille Biankadi schafften es zwei Hansa-Profis in die Elf der Saison. Beide laufen mittlerweile für Zweitligist Heidenheim auf. Im Zuschauerranking gehörte Hansa mit einem Schnitt von 13 900 Fans pro Heimspiel (Platz vier) zu den sechs Klubs, die im Schnitt stets mehr als 10 000 Zuschauer anlockten. In diesem Saison kamen zu den bisher sechs Hansa-Heimspielen insgesamt 84 300 Zuschauer (14 050 im Schnitt) ins Rostocker Ostseestadion.

Auf Kritik stieß im Drittliga-Ausschuss, dem neben DFB- und DFL-Mitarbeitern auch Vereinsvertreter angehören, der Vorstoß von Oliver Bierhoff, die 3. Liga zwei- oder gar dreigleisig zu machen. „Primäres Ziel der Klubs ist der sportliche Erfolg. Es ist sicherlich nicht das Ziel, alleine den Ausbildungszweck zu suchen“, sagte Ausschuss-Chef Tom Eilers von Zweitligist Darmstadt 98. „Ob wir hier die Weltmeister ausbilden, wird sich zeigen.“ Auf der Suche nach neuen Wegen in der Nachwuchsförderung hatte Bierhoff die Wiedereinführung der zweigleisigen 3. Liga ins Spiel gebracht und hatte damit auch Hansa-Vorstandschef Robert Marien verärgert („völlig deplatziert“).

Die Mitglieder des Drittliga-Ausschusses:

Tom Eilers (Darmstadt 98, Vorsitzender des Ausschusses)

Mario Kallnik ( 1. FC Magdeburg)

Michael Klatt ( 1. FC Kaiserslautern)

Daniel Sauer ( Würzburger Kickers)

Ronald Maul ( SV Meppen)

Christian Seiffert ( 1. FC Saarbrücken)

Manfred Schnieders (Vorsitzender Spielausschuss)

Steffen Schneekloth ( Deutsche Fußball Liga, DFL)

Jürgen Wehlend ( DFL)

Manuel Hartmann ( DFB)

Hans Bernd Hemmler (Spielleiter 3. Liga)

Von Sönke Fröbe