Rostock/Meppen

Auf den ersten Sieg im Duell gegen seinen Vater wartet Nico Neidhart noch. Drei Mal standen sich beide in einem Liga-Spiel gegenüber, zwei Mal war Christian Neidhart als Trainer des SV Meppen der Sieger, ein Mal teilte man sich die Punkte. Am Sonnabend kommt es im Ostseestadion zur vierten Auflage des Familienduells. Erstmals spielt Nico nicht im Trikot der Sportfreunde Lotte gegen seinen Vater, sondern mit Hansa Rostock. „Extrem heiß“ sei er auf die Partie, sagt der Verteidiger: „Es ist an der Zeit, dass wir gegen Meppen mal gewinnen. Für mich persönlich und auch für Hansa, die die letzten beiden Heimspiele gegen Meppen ja verloren haben.“

Nico Neidhart ist ehrgeizig – genau wie sein Vater. „Da geben wir uns nicht viel“, lässt Christian Neidhart durchblicken. „Er will für seine Mannschaft immer das Optimale ’rausholen, ich natürlich auch“, erklärt der dienstälteste Fußballlehrer der 3. Liga (seit Juli 2013 im Amt). Die Vorfreude auf das Vater-SohnDuell im Ostseestadion ist groß. „Das ist was Besonderes, zum einen, weil wie eine total verrückte Fußball-Familie ist. Und zum anderen, weil es eine Konstellation ist, die im Fußball nicht so oft vorkommt.“ Christian Neidhart war selbst Profi (u.a. 70 Zweitligaspiele für Osnabrück und Braunschweig), Ehefrau Birgit war selbst Spielerin und Trainerin, auch Tochter Kimberly kickte – und Nico sowieso.

„Natürlich hat mein Vater mich geprägt. Ich habe von klein auf alles mitgemacht, bin mitgereist und habe mir die Spiele angeschaut, als er selbst noch aktiv war“, sagt der Hansa-Verteidiger. In die Rolle als Profi sei er daher „quasi reingewachsen“. Vater stolz blabla

Wenn du in einer Fußball-Familie groß wirst, Woche für Woche auf dem Fußballplatz bist. Dann wird dir das ein stückweit in die wige gelegt. Alles was er im Fußball erreicht hat hat er sich selbst erarbeitet. Egal wo er gespielt hat, er musste hart dafür arbeiten, dass er spielt. Ob es in der Jugendzeit war. In der C-Jugend war es das einzige Mal dass ich Nico trainiert habe. Da haben wir schnell gemerkt, das ist keine gute Konstellation. Man nimmt ja alles mit nach hause. Das ist nicht gut

Von Sönke Fröbe