Rostock

Vor wenigen Wochen klagte man bei Hansa noch über mangelnde Qualität im Kader, mittlerweile gibt es ein intensives Ringen um die elf Startplätze im Team. „Die Trainingseindrücke von der gesamten Mannschaft sind sehr gut, es ist richtig Feuer drin“, stellt Jens Härtel vor dem Heimspiel gegen den FSV Zwickau (Sonntag, 13 Uhr) zufrieden fest. Trotz der Ausfälle von Mirnes Pepic (Knöchel) und Kapitän Julian Riedel (Knie) sowie der beiden Langzeitverletzten Erik Engelhardt und Lukas Scherff hat der Trainer keine Aufstellungssorgen.

„Der Konkurrenzkampf ist extrem groß, wir haben auf allen Positionen mehrere Optionen. Keiner kann sich ausruhen, alle müssen Vollgas geben, um am Wochenende auf dem Platz stehen zu dürfen“, sagt Nico Neidhart. Diese Einstellung hat der Linksverteidiger verinnerlicht und sich nach seinem verletzungsbedingt schwierigen Saisonstart in die erste Elf gekämpft.

Seitdem der gebürtige Flensburger mitspielt, hat Hansa nicht mehr verloren. In Ingolstadt (2:2) noch Einwechsler, gehörte er gegen Münster (1:0) und in Braunschweig (2:1) zur Startelf. Neidhart hat sich festgespielt, nicht nur durch das Führungstor beim Tabellenführer – sein erstes seit eineinhalb Jahren. „Dass mich die Verletzung in der Vorbereitung zurückgeworfen hat, war extrem unglücklich. Aber ich habe nie aufgegeben“, so Neidhart: „Man muss den Hintern hochkriegen, versuchen, sich in den Vordergrund zu spielen, und immer weiter Gas geben. Damit der Trainer sieht, dass du eine Option bist.“ Gegen Münster gab Härtel ihm die Startelf-Chance – und Neidhart nutzte sie.

Drei Spiele, sieben Punkte – durch die gesamte Mannschaft ist in den letzten Wochen offenbar ein Ruck gegangen. Wendepunkt sei das schwache Heimspiel gegen Großaspach (0:1) gewesen bzw. das, was danach passierte. Beim Fanfest bekamen die Hansa-Profis den Frust des Anhangs hautnah zu spüren. „Es ist schon etwas anderes, sich der Wut und Enttäuschung der Fans von Angesicht zu Angesicht stellen zu müssen und nicht mit der Sicherheitsentfernung von 30 Metern zur Tribüne“, erklärt Härtel: „Das war für alle eine klare Ansage, dass es so nicht weitergehen kann.“

Man habe als Mannschaft dann hart gearbeitet, sagt Neitzel: „Wir haben gesehen, was wir verbessern müssen und sehr intensiv trainiert. Die Trainingsqualität war in den letzten Wochen sehr hoch, das spiegelt sich dann auch in den Spielen wider. Dass wir in meinem ersten Spiel direkt gewonnen haben, ist natürlich schön“, meint der Verteidiger, der in der vergangenen Saison in Hollands erster Liga mit dem FC Emmen vor 55 000 Zuschauern in Rotterdam gespielt, aber erst bei Hansa den Spaß am Fußball wiedergefunden hat. 14 000 werden zum Spiel gegen Zwickau erwartet, und denen wollen Neidhart und Co. den dritten Heimsieg bieten. „ Zwickau ist eine sehr robuste Mannschaft, aber wir spielen zu Hause, und da sollte unser Anspruch sein, zu gewinnen.“ Härtel warnt vor dem FSV, für den er einst in der 2. Liga spielte: „Wenn man gegen Zwickau versucht, alles immer nur spielerisch zu lösen oder in den Zweikämpfen nicht präsent ist, dann kann man ganz böse erwachen.“

Hansa: Kolke - Butzen, Sonnenberg, Rieble, Neidhart - Bülow, Nartey - Omladic, Vollmann, Opoku - Breier.Liveticker: oz-sportbuzzer.de

Von Sönke Fröbe