Rostock

Entscheidung gefallen, Hängepartie beendet: Robert Marien bleibt für weitere zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2021 Vorstandsvorsitzender des FC Hansa Rostock. Das gab der Verein am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. ( Rostock, 17.09.2019)

„Der Aufsichtsrat freut sich auf weitere zwei Jahre mit einem bewährten Vorstandsteam zusammenzuarbeiten, um gemeinsam die Geschicke des FC Hansa leiten zu können. Mit der Vertragsverlängerung wollen wir den kontinuierlichen Prozess zur Weiterentwicklung des Vereins in allen Bereichen vorantreiben,“ wird Aufsichtsratschef Günter Fett in der Mitteilung zitiert.

„Es war mir wichtig, dass wir den Weg als gesamtes Vorstandsteam weitergehen können. Ich freue mich, dass wir gemeinsam nun auch in den kommenden zwei Jahren diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen und bedanke mich bei allen Mitgliedern, Sponsoren und Mitarbeitern für die Unterstützung und den Zuspruch in den vergangenen Wochen“, so Vorstandschef Robert Marien.

Mit Zustimmung des Aufsichtsrates wird das Vorstandsteam, das satzungsgemäß aus mindestens drei Verantwortlichen bestehen muss, in der bisherigen Konstellation bestehen bleiben. Demnach wird Christian Hüneburg (44) auch künftig als erster Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden und als Vorstand für Finanzen und Verwaltung und Martin Pieckenhagen (47) als Sportvorstand agieren.

Von Sönke Fröbe