In Mecklenburg Vorpommern gibt es keine Berliner Verhältnisse, sagte der Schiedsrichterchef des Landesfußballverbandes, Torsten Koop. In Berlin waren die Referees aus Protest gegen zunehmende Gewalt auf Fußballplätzen in den Streik getreten. In MV sorgte ein Spielabbrauch in der Kreisliga für Wirbel.