Rostock

Lothar Matthäus, Oliver Kahn, Mario Basler, Dieter Eilts, Stefan Effenberg, Stanislaw Tscher-tschessow oder Hans-Uwe Pilz: Die Gegenspieler von Martin Pieckenhagen in seiner ersten Bundesliga-Saison stammen aus einem längst vergangenen Fußball-Zeitalter. Als der junge Berliner, heute Sportvorstand des FC Hansa, 1994 seine ersten Spiele in Deutschlands Eliteliga machte, hießen die Männer auf den Trainerbänken Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Erich Ribbeck oder Siegfried Held. „Da waren schon einige dabei, wo man sagt: Ups, die kennt man!“, lächelt Martin Pieckenhagen. Für ihn seien die ersten Jahre seiner langen Profi-Karriere aber „relativ weit weg: Ich habe wenig Erinnerungen“.

„Ins kalte Wasser geworfen“

Nicht vergessen hat er sein Bundesliga-Debüt beim MSV Duisburg vor ziemlich genau 25 Jahren, am 2. September 1994: „Ewald Lienen hatte mich von Tennis Borussia Berlin nach Duisburg geholt und hat mich dann ziemlich schnell ins kalte Wasser geworfen.“ In der Halbzeitpause des Heimspiels gegen Bayern München lässt Lienen Duisburgs eigentliche Nummer eins Jürgen Rollmann in der Kabine und schickt den 22-jährigen Pieckenhagen – er war in der Saison davor mit TeBe aus der 2. Liga abgestiegen – aufs Feld.

Durch Tore von Nerlinger, Witeczek und Helmer führen die Bayern da schon mit 3:0. „Wir haben zwar verloren, aber ich habe keinen mehr reinbekommen“, sagt Pieckenhagen. Dass ihm bei seinem Debüt Stars wie Matthäus, Scholl, Ziege oder der brasilianische Weltmeister Jorginho gegenüberstanden, hat das Torwarttalent damals kaum wahrgenommen. „Ich war aufgeregt und wohl total im Tunnel“, erinnert er sich: „Das war schon ein Riesending – das erste Spiel, und dann gleich gegen die Bayern! Für mich ging es von null auf hundert.“

PIeckenhagen musste Platz im Tor schnell wieder räumen

MSV-Kapitän Rollmann wurde nach einem Streit mit Trainer Lienen suspendiert, und Debütant Pieckenhagen war plötzlich die Nummer eins im Duisburger Tor. Aber er blieb es nicht lange. „Ich habe die nächsten Spiele nicht gut gehalten, ein paar Fehler gemacht. Von daher war es nachvollziehbar, dass Ewald mich wieder rausgenommen hat“, erklärt Pieckenhagen: „Das Ganze kam zu früh, der Schritt war einfach zu groß.“ Dem Bayern-Spiel folgte eine 2:4-Niederlage in Dresden: „Da hat Henri Fuchs mir zwei Dinger eingeschenkt.“ Nach einem 0:2 gegen Werder Bremen mit einer direkt verwandelten Ecke von Mario Basler musste Pieckenhagen den Platz zwischen den Pfosten wieder räumen und dem neu verpflichteten Holger Gehrke überlassen.

Nur noch ein Mal sollte Pieckenhagen in dieser Saison zum Einsatz kommen: Am neunten Spieltag beim 0:1 in Mönchengladbach blieb der für den verletzten Gehrke eingewechselte Keeper wieder ohne Gegentor. Trainer Hannes Bongartz, Nachfolger des mittlerweile entlassenen Lienen, setzte dennoch nicht auf den Youngster. Mit einer Ausnahme gehörte Pieckenhagen fortan nicht mal mehr zum Kader der Zebras, die am Saisonende in die 2. Liga abstiegen.

„Einige sagten: Der schafft das nicht!“

Nach „den paar Zweitliga-Spielen für TeBe“ war es ein holpriger Start für den Jungprofi in Duisburg. „Ich habe viel Gegenwind, viel Kritik gespürt. Einige haben gesagt: Der schafft es nicht!“, erinnert sich Pieckenhagen. Dennoch seien die zwei Jahre ein „wichtiger Pfeiler“ in seiner Karriere gewesen. „Die Zeit in Duisburg hat dazu beigetragen, dass es für mich danach noch ein bisschen weiterging“, sagt Pieckenhagen, der mit den Zebras 1996 den sofortigen Wiederaufstieg schaffte, bevor Frank Pagelsdorf ihn zu Hansa Rostock holte.

Nach fast 400 Erstliga-Spielen für Duisburg, Rostock, den HSV, Heracles Almelo und Mainz 05 war auch das Karriereende von Martin Pieckenhagen bemerkenswert. Beim Mainzer 3:2-Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach am 20. November 2010 kassierte der für den verletzten Christian Wetklo eingewechselte, mittlerweile 39-jährige Ersatzkeeper einen Doppelpack. Geschnürt von einem gewissen Marco Reus.

Von Sönke Fröbe