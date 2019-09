Rostock

Blitz-Heilung bei Mirnes Pepic: Nur zehn Tage nach seinem in Braunschweig erlittenen Außenbandriss kehrte Hansas Mittelfeldspieler am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining zurück. Die Verletzung im rechten Knöchel des 22-Jährigen ist damit offenbar doch nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet. Ursprünglich war der FCH von einer mehrwöchigen Pause für den Mittelfeldspieler ausgegangen.

Ebenfalls seit Mittwoch wieder im Teamtraining sind Kapitän Julian Riedel, der sich im Heimspiel gegen Großaspach Mitte August eine Knieverletzung zugezogen hatte, und Mittelfeld-Abräumer Tanju Öztürk. Nicht dabei waren vier Tage vor dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Waldhof Mannheim Stürmer Marco Königs (Infekt) und Mittelfeldtalent Nikolas Nartey (Unterschenkelprellung).

Von Sönke Fröbe