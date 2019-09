Rostock

Der SV Hafen Rostock hat sich das erste Mal in der laufenden Saison in der Fußball-Landesliga West für ein gutes Spiel belohnt. Am Sonntag holte das Team von Trainer Mark Bresemann gegen die favorisierte SG Dynamo Schwerin einen Punkt. Beim 1:1 (0:0) steuerten die Gastgeber sogar lange Zeit dem ersten Sieg entgegen, mussten kurz vor Schluss allerdings den Ausgleich hinnehmen.

Die Hausherren spielten erstmals mit der nötigen Ruhe und bestimmten anfangs das Geschehen. „Die erste Hälfte war ziemlich ausgeglichen. Dynamo hat ein wenig der Schwung gefehlt“, meinte Bresemann und ergänzte: „In der Halbzeit­pause habe ich meinen Jungs klargemacht, dass in dem Spiel was geht. Ich stelle mich nicht hin und sage, dass wir nur unentschieden spielen wollen.“ Er wollte, dass seine Mannschaft mitspielt und nach vorn agiert, anstatt sich zurückzuziehen und nur zu verteidigen. Der Hafen-Coach redete seiner ­Truppe damit Selbstvertrauen ein, er wollte den Sieg.

Seine Elf befolgte die tak­tischen Anweisungen. Malte Glomba erzielte drei Minuten nach dem Wiederanpfiff die Führung für die Gastgeber. „Dynamo stand danach unter Schock“, schilderte Bresemann seinen Eindruck. Die Schweriner stemmten sich allerdings gegen die drohende Niederlage und drückten auf den Ausgleich. Der gelang Arsen Tsagaraev (79.).

„Wir haben trotzdem eine super Leistung gegen einen starken Gegner gezeigt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, resümierte Mark Bresemann. „Wir konnten im Vergleich zu den vergangenen Wochen endlich ein Spiel mit voller Kapelle spielen und haben uns gleich belohnt.“ Trotz des Teilerfolgs bleibt der SV Hafen Rostock mit nur einem Punkt aus vier Spielen aber das Tabellenschlusslicht. SV Hafen Rostock:Lüth – Cordt, Glomba, Ohm, Went, Assmann (90. Staker), Richter (48. Kummerow), Götzke, Zimmermann, Böhme, Lipp (85. Wittek).Tore:1:0 Glomba (48.), 1:1 Tsagaraev (79.). SR:Erik Behrens.Zusch.:53.

Von Alexander Stepanek