Nach dem Pokal-Aus in Bremen und der bitteren Diagnose von Marco Reus geht es für Borussia Dortmund in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen weiter. BVB-Trainer Lucien Favre spricht vor der Partie über den Ausfall seines Kapitäns sowie die Startelf-Chancen von Giovanni Reyna und Neuzugang Emre Can.