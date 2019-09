Greifswald

Heute reist GFC-Keeper Martin Leu nach Spanien (OZ berichtete) um sein Auslandssemester zu beginnen. Einen Wunsch äußerte der 22-Jährige vor dem gestrigen Spiel gegen den FC Strausberg: „Ich will mich mit einem positiven Ergebnis verabschieden.“ Und diesen Wunsch erfüllte das Team des Greifswalder FC seinem Torhüter, denn am Ende siegten die Oberliga-Kicker aus Greifswald mit 4:1. „Wichtig war der Sieg und die damit verbundenen drei Punkte“, resümierte GFC-Trainer Roland Kroos nach der Partie. Auch sein Trainerkollege aus Strausberg ordnete die Partie ein: „Die Greifswalder haben den Sieg verdient. Sie haben mehr Chancen herausgespielt und uns ist nur 40 Minuten etwas dagegen eingefallen. Das reicht nicht für die Oberliga“, gesteht Strausbergs Trainer Christof Reimann offen und ehrlich.

Verletzungssorgen halten weiter an, aber zwei Neue sind da

Die beiden Neuzugänge Kamil Pozniak und Robin Krolikowski mussten gezwungenermaßen von Beginn an auflaufen. Für Trainer Roland Kroos war das kein Problem: „Beide helfen uns natürlich sehr weiter. Dass beide direkt beginnen mussten, war nicht ganz so geplant. Aber beide Spieler haben gezeigt, was sie drauf haben.“ Kamil Pozniak spielte zuletzt für Motor Lublin in Polen. Der 29-jährige Offensivspieler feierte, mit seinem ersten Tor einen super Einstand. Auch Krolikowski, zuletzt bei Hansa Rostock II aktiv, durfte seine Fähigkeiten zeigen. Auf der Sechserposition vor der Abwehr räumte der 20-Jährige ab, setzte aber auch nach vorn einige Akzente. Kroos: „Beide sind super und wir sind froh, dass sie nun zu unserem Kader gehören, der ja derzeit nicht so breit aufgestellt ist.“ Kroos musste auf Kapitän John Berger und dessen Stellvertreter Mike Bütterich verzichten. Dazu kamen die Ausfälle von Ryo Miyazaki und Tom Fraus, bei denen der derzeitige Krankenstand nicht ganz genau definiert werden kann.

Gute Anfangsphase der Strausberger mit Glück für den GFC

„Wir hatten die Greifswalder in der Anfangsviertelstunde voll im Griff und hatten dann vielleicht Pech, dass wir den Elfmeter nicht bekommen“, so FCS-Trainer Christof Reimann nach dem Spiel. Tino Istvanic war in den Strafraum gelaufen und nach einem Kontakt mit Marco Kröger dort umgefallen. Schiedsrichter Kai Kaltwaßer pfiff sofort, doch er gab dem FCS-Stürmer Istvanic die gelbe Karte wegen einer Schwalbe. Kontakt gab es auf jeden Fall und über einen Strafstoß gegen sich, hätte sich der GFC nicht beschweren dürfen. Aber die Greifswalder hatten Glück und gingen dann per Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Pozniak spielte viele lange Bälle, die immer ankamen. Einen davon spielte Marco Kröger von links direkt vor das Tor. Jannis Farr verpasste zwar, aber Peterson Appiah stand am zweiten Pfosten blank und schob ein. Farr trug sich aber nur vier Minuten später in die Torschützenliste ein. Charbel Chougourou spielte den Ball ebenfalls vor das Tor und der 19-Jährige musste nur noch den Fuß hinhalten. Im zweiten Durchgang musste der GFC wieder starke 20 Minuten der Strausberger überstehen und schluckte in dieser Phase durch einen verwandelten Foulelfmeter den Anschlusstreffer durch Christopher-Lennon Skade. Danach drehten die Greifswalder dann nochmals auf. Peterson Appiah und Neuzugang Kamil Pozniak trafen für die Greifswalder und rundeten den 4:1-Heimerfolg ab. „Am Ende müssen wir von einem verdiente Sieg sprechen, aber die schweren Aufgaben stehen uns erst jetzt bevor. Das Spiel bei Hansa II wird unser erster Gradmesser sein“, sagte GFC-Coach Roland Kroos.Aufstellungen:GFC: Leu – Kröger, Rüh, Czarnecki, Lösel – Krolikowski, Selchow – Chougourou, Pozniak, Farr – Appiah.Tore: 1:0 Appiah (18.), 2:0 Farr (22.), 2:1 Skade (59.), 3:1 Appiah (66.), 4:1 Pozniak (71.)

Von Philipp Weickert