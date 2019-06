Langenfeld/Rostock

Für die Rostock Griffins hat die zweite Auswärtsfahrt nach Nordrhein-Westfalen binnen sieben Tagen ein besseres Ende genommen als noch vor einer Woche. Nach der unglücklichen Niederlage in Solingen (22:25) haben die American Footballer am Sonnabend beim Rückspiel in Langenfeld gegen die Longhorns 47:30 (20:17) gewonnen. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel rückten die Ostseestädter in der German Football League II auf den dritten Tabellenplatz vor.

Griffins-Coach Christopher Kuhfeldt freute sich über den Erfolg. „Wir haben in der Offensive mit deutlich weniger Fehlern als zuletzt gespielt. Das hat am Ende den Ausschlag gegeben. Langenfeld ist eine unangenehm zu bespielende Mannschaft, bei denen wir nicht immer gute Erfahrungen gemacht haben. Somit war das für alle ein besonderes Spiel, das wir unabhängig von unseren Saisonzielen gewinnen wollten“, meinte Kuhfeldt.

In der Vergangenheit hatten die Rostocker mehrfach mit teilweise schweren Verletzungen und ungünstigen Schiedsrichter-Entscheidungen in Langenfeld zu kämpfen. Umso motivierter gingen die Griffins in die Partie. Ohne einen einzigen Ballverlust trugen die Hansestädter ihre Angriffe vor und belohnten sich Mitte des ersten Viertels mit dem ersten Touchdown von Jermaine Selders und den fälligen Zusatzkick durch Erik Weilandt – 7:0.

In der Folge entwickelte sich eine enge Partie, bei der sich beide Teams nichts schenkten und ihre Angriffszüge mit Punkten belohnten. So verkürzten die Langenfelder bei ihrem anschließenden Angriffszug mit einem Fieldgoal zunächst auf 3:7, ehe die Griffins ebenfalls im Gegenzug mit einem Distanzschuss reagierten und den alten Abstand herstellten. Und die Gäste blieben bissig. Nach einem Ballgewinn machten die Rostocker kurzen Prozess und bauten die Führung mit einem weiteren Touchdown auf 17:3 aus.

Die Hausherren ließen sich aber nicht hängen und kamen mit zwei Ablegern in der Rostocker Endzone sogar noch zum Ausgleich (17:17). Doch nach einem weiteren Fieldgoal durch Erik Weilandt kurz vor und einer deutlichen Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel reagierten die Griffins ebenfalls mit zwei Touchdowns und brachten im weiteren Verlauf den Sieg souverän über die Zeit.

„Es hat etwas gedauert, bis wir das Spiel entscheiden konnten. Langenfeld hat eine starke Offensive. Aber wir haben uns sehr gut im Laufspiel präsentiert und waren auch bei zwei Angriffen des Gegners sehr aufmerksam und haben den Ball erobert“, lobte Christopher Kuhfeldt, der vor dem Spiel eine extra Portion Motivation bereithielt. „Es war schon ein Charaktertest, wie wir nach der ersten Saisonniederlage die Partie bestreiten. Den haben die Jungs sicher bestanden“, lobte der Sportwissenschaftler.

Einen extra Motivationsschub für die kommende Partie dürfte allerdings nicht von Nöten sein. Denn am Sonnabend (16.00 Uhr) treffen die Rostock Griffins im Ostseestadion auf den Tabellen-Siebten Hannover Spartans. Es ist das zweite Spiel für die American Footballer in der größten Sportarena des Landes. Im vergangenen Jahr besiegten die Griffins den früheren Deutschen Meister Berlin Adler und dürfen nach erfolgreicher Premiere 2018 nun erneut in der Sommerpause des FC Hansa Rostock auf das satte Grün.

René Warning