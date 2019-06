Rostock

Nur noch ein Spiel müssen die Rostock Griffins bestreiten, dann geht es für vier Wochen in die Sommerpause. Doch die Begegnung hat es in sich. In der German Football League II (GFL II) treffen die Rostocker am Sonnabend (18 Uhr) im Leichtathletik-Stadion auf die Lübeck Cougars. Fans und Verein können sich auf ein echtes Derby freuen, denn die gegenseitigen Sympathien halten sich in Grenzen. Zudem liegen die Greifen (2.) nur einen Platz vor dem Kontrahenten.

Griffins-Coach Christopher Kuhfeldt freut sich auf die Partie. „Ich erwarte ein absolutes Spitzenspiel und denke, dass auch viele Fans aus Lübeck die Reise nach Rostock antreten werden. Auch für die Zuschauer ist das ein Prestigeduell“, sagt der Sportwissenschaftler. Für ihn ist Lübeck ein hartes Brett. „Sie haben viele erfahrene Spieler und sich gut verstärkt. Sie sind seit drei Spielen ungeschlagen und gut in Form.“

Dennoch wollen die Rostocker einen Mini-Fluch gegen die Lübecker beenden. Denn keines der bisherigen Heimspiele gegen die Cougars konnten die Greifen gewinnen. Auswärts wiederum waren die Ostseestädter immer gegen die Schleswig-Holsteiner erfolgreich.

Das achte Spiel in neun Wochen, was im American Football viel ist, ist für Christopher Kuhfeldt wegweisend. „Wenn wir Lübeck schlagen sind wir voll im Plan. Ansonsten wird es mit dem Titel schwer“, sagt der Trainer in Bezug auf Spitzenreiter Elmshorn Fighting Pirates, die sich bislang noch keinen Ausrutscher erlaubt haben.

René Warning