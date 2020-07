Rostock

Die Rostock Griffins werden in diesem Jahr nicht an der Bundesliga im American Football teilnehmen. Das teilte Vorstand und Teammanager gestern in einer E-Mail mit.

Gesundheit an erster Stelle

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hatte der Bundesverband AFVD den Lizenzstatus geändert.

Anzeige

„Diese beinhaltet zwar nicht eine zuvor vereinbarte Ausstiegsoption für die Vereine ohne Sanktionen sondern verlangt nunmehr eine Lizenzrückgabe unter Vorbehalt zusätzlicher finanzieller Sanktionen bis hin zu einer möglichen Verweigerung der Lizenz für 2021“, erläutert Putzier und erklärt: „Diese Ausstiegsoption nimmt der Verein Rostock Griffins nun trotzdem wahr, denn aus mehreren Gründen ist dies aus Sicht der Vereinsführung sowie der beteiligten Spieler, Betreuer und Coaches die einzig verantwortungsvolle Entscheidung, die man derzeit und unter den gegebenen Bedingungen treffen kann. Für uns steht die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle.“

Weitere OZ+ Artikel

Gestern war der letzte Tag der Ausstiegsfrist. Wie vom Verband gefordert, haben die Griffins ihre Beweggründe für den Ausstieg erläutert. Darin bezieht sich der Verein unter anderem auf die geänderten Rahmenbedingungen und die im Land Mecklenburg-Vorpommern geltenden Corona-Regeln.

Der Trainings- und Wettkampfbetrieb sei trotz geringer Infektionszahlen, stark limitiert. Fitnessstudios hätten erst deutlich später nach anderen Bundesländern geöffnet. Für die Griffins war ein Training im Partnerstudio erst ab Anfang Juni möglich. Eine Kompensation durch ein organisiertes Training war nicht möglich, da bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die Spiel- und Sportstätten gesperrt waren und den Vereinen untersagt war, organisierte Trainings anzubieten. Auch eine Durchführung des Wettkampfbetriebes stelle sich als schier undurchführbar dar.

Wettbewerbsverzerrung befürchtet

Auch befürchten die Verantwortlichen der Rostock Griffins eine Wettbewerbsverzerrung. „In einem Wettkampfbetrieb muss die Chancengleichheit gewahrt bleiben. Dies ist nach aktueller Lage nicht möglich und unter Einbeziehung der bisherigen heterogenen Entwicklung auch nicht für die Zukunft absehbar. Aufgrund von unterschiedlichen Corona-Verordnungen in den einzelnen Bundesländern, Landkreisen und Städten und den damit verbundenen Einschränkungen bei der Ausübung des Sports American Football, ist eine Chancengleichheit in der Vorbereitung auf die geplante verkürzte Saison 2020 nicht gewährleistet“, argumentiert Jens Putzier.

Als weiteren Grund nennt der Teammanager die Begrenzung bei Zuschauerzahlen sowie die Pflicht zum Tragen von Mund-. und Nasenschutz für Schiedsrichter. „Dieses ist in unserer Sportart aus unserer Sicht nicht umsetzbar, da Schiedsrichter größere Strecken zurücklegen und ihre Fähigkeiten zum Atmen erheblich eingeschränkt werden. Dennoch schließt Putziers Erklärung mit dem Fazit: „An einem verkürzten und verzerrten Spielbetrieb nicht teilzunehmen ist die einzige verantwortungsvolle Position in diesen für den gesamten Sport schwierigen Zeiten. Das Festhalten an einem wie auch immer gearteten Wettkampfbetrieb wäre fahrlässig in Bezug auf die Gesundheit der Teilnehmer und die finanzielle Entwicklung des Vereins.“

Von Jens Putzier