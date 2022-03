HSV-Boss Jonas Boldt: „Ich musste ein paar Trainerentscheidungen mehr treffen, als mir lieb war“

Herr Boldt, verspielt der Hamburger SV schon wieder den Aufstieg?

Bezogen auf Ihren Gedankenansatz können wir ja nichts verspielen. In den vergangenen Jahren hatten wir teilweise deutlichen Punktevorsprung, dem ist jetzt nicht so. Ganz Fußball-Deutschland rechnet aktuell damit, dass der HSV nicht aufsteigt. Aber die Saison ist noch nicht zu Ende, jetzt beginnt die Crunchtime. Ich glaube, dass unsere Mannschaft jetzt deutlich resistenter ist.

Wie findet der Verein den Mittelweg zwischen Tradition und Gegenwart?

Ich sage immer, der HSV ist erst einmal für alle da. Aber wenn du für alle da bist, kannst du es nicht immer allen recht machen. Dann musst du vielleicht auch einmal unpopuläre Entscheidungen treffen. Wenn du eine Strategie hast, musst du das auch einmal aushalten.

Welche unpopulären Entscheidungen mussten Sie in drei Jahren treffen?

Ich musste ein paar Trainerentscheidungen mehr treffen, als mir lieb war. Beim aktuellen Trainer Tim Walter haben viele zu Beginn gesagt, jetzt kann der HSV sich abmelden, das wird Harakiri. Mit unserem Spielstil haben wir aber die wenigsten Gegentore in der 2. Liga.

Der HSV war lange Zeit ein leichtes Ziel für Kritik. Haben Sie intern über Begriffe wie Demut gesprochen?

Gesprochen wurde sehr viel, auch vor meiner Zeit. So wie ich das wahrgenommen habe, hat der HSV einiges dafür getan, dass Kritik aufkommt, weil Themen wie Haltung und Werte nicht unbedingt existiert haben, sondern eher die persönlichen Befindlichkeiten dominierten. Man kann über vieles reden, entscheidend ist, dass die handelnden Personen es vorleben. Mir wird immer wieder zurückgemeldet, dass dem HSV das in den vergangenen zwei Jahren deutlich besser gelingt als zuvor.

Um Investor Klaus-Michael Kühne ist es ruhig geworden, obwohl der Klub mit den Corona-Auswirkungen zurechtkommen muss. Wie geht das?

Wir haben auf verschiedensten Ebenen Lösungen gefunden, auch Einsparungen vorgenommen. Seitdem ich da bin, haben wir jedes Mal einen Transferüberschuss erwirtschaften müssen und das auch getan. Der HSV war dafür bekannt, jahrelang rausgebuttert zu haben. Unser Kader erarbeitet sich gerade aber auch eine Wertsteigerung, die für wirtschaftlichen Puffer sorgen kann. Letztlich hat ein Blumenstrauß an Maßnahmen dafür gesorgt, dass wir ohne Corona gute Zahlen geschrieben hätten.

Jonas Boldt (l.) im Gespräch mit den RND-Reportern Tom Vaagt, Sebastian Harfst und Christian Müller (v.l.) sowie HSV-Pressesprecher Philipp Langer (M.) Quelle: Florian Petrow

Durch den Halbfinaleinzug im Pokal haben Sie zusätzliche Einnahmen generiert. Können Sie investieren oder müssen Löcher gestopft werden?

Natürlich hilft jeder Euro auch, um Löcher zu stopfen. Trotzdem musst du in solchen Phasen strategisch weiterdenken. Wir werden einen Mittelweg finden müssen. Wir werden aber nicht sofort wieder Spieler für zweistellige Millionenbeträge kaufen, sondern eher schauen, dass man den einen oder anderen Spieler hält, um bei einem möglichen Abgang hohe Transfererlöse erzielen zu können. Die Hoffnung ist auch, dass wir künftig wieder mehr Zuschauer im Stadion begrüßen können und im Pokal vielleicht noch einmal eine Runde weiterkommen.

Wäre Ihnen der DFB-Pokalsieg oder der Bundesliga-Aufstieg lieber?

Ich würde immer beides nehmen. Das klingt nicht unbedingt nach der vielzitierten Demut, aber wir werden immer nach sportlichen Erfolgen streben.

Gibt es eine Pokalsiegerprämie?

Die neue Vertragsstruktur bedingt, dass man die Verträge vom Grundgehalt deutlich angepasst hat, um die Spieler über sportliche Ziele und Prämien locken zu können.

Wie sehr haben Sie Gegenwind bei der Personalie Bakéry Jatta gespürt, der wegen vermeintlich falscher Identität seit Jahren im Fokus steht?

Ich habe immer gesagt, ich stelle mich in erster Linie vor den Menschen. Natürlich ist er auch ein Mitarbeiter, ein Spieler, den du schützt. Die menschliche Komponente ist für mich aber die entscheidende. Da gab es für mich nie eine Diskussion. Es hat viel Gegenwind gegeben, auch von Menschen, die beim HSV gearbeitet haben. Insgesamt war ich anfangs schon überrascht über die Dimension, die das Thema angenommen hat. Ich habe unsere Haltung nie als Kampf gegen irgendjemanden gesehen, sondern als Unterstützung für unseren Mitmenschen. Zumal die faktische Bewertungsgrundlage, die ich vorliegen habe, mir nur die eine Möglichkeit gibt, weil ich bis heute nichts anderes gesehen habe – auch wenn seit drei Jahren gesucht wird.

Sehen Sie im stadtinternen Duell mit dem FC St. Pauli eine Belebung oder eher die Gefahr einer Wachablösung?

Die Protagonisten dort machen sehr gute Arbeit, deswegen ist es kein Zufall. Aber beide Vereine sind komplett unterschiedlich. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass dem HSV niemals der Rang abgelaufen wird. St. Pauli hat einen ganz anderen Hintergrund und spricht eine ganz andere Zielgruppe an. Trotzdem ist es schön, diese Duelle zu haben, weil sie elektrisieren und für Aufmerksamkeit sorgen. Wir haben das ja auch mit Werder Bremen.

Umso bitterer, dass Partien wie gegen Werder oder Schalke 04 wegen Corona nicht die Fanaufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hätten.

Das ist sehr ärgerlich. Wir haben in der Corona-Phase gemerkt, dass das Fußballspiel dann schon ein anderes ist. Es geht dann wirklich um das Produkt. Für mich lebt der Fußball jedoch von Emotionen – auf dem Rasen, den Rängen. Das spürst du, wenn wieder Leute im Stadion sind. Alle anderen Länder haben es uns jetzt vorgemacht. Wenn man mal in die Bevölkerung schaut: Man ist nicht frei davon, dass noch einmal ein paar Fälle auf uns zukommen. Aber die Verläufe sind deutlich milder. Die Menschen sehnen sich nach Normalität. Sie können zu viele negative Nachrichten nicht mehr ertragen. Wir wollen dazu beitragen, dass die Menschen sich wieder an etwas erfreuen können.

Von Christian Müller, Tom Vaagt, Sebastian Harfst/RND