Bad Doberan

Ein möglicher Punktgewinn für den Bad Doberaner SV war noch bis in die Schlussphase hinein beim 22:22-Gleichstand in der 54. Minute zum Greifen nahe. Als jedoch die Hallenuhr die 60 Minuten runtergezählt hatte und das Schlusssignal ertönte, waren es die Gäste vom SV Fortuna Neubrandenburg, die sofort einen Kreis bildeten und fröhlich tanzend ihren Auswärtssieg im Auftaktspiel der Handball-Oberliga Ostsee-Spree feierten. Mit 23:25 (12:9) verlor Bad Doberan das Landesderby zweier gleichwertiger Mannschaften. Erleichtert über den Auftaktsieg meinte Gästetrainer Volker Hauschildt: „Die Punkte nehmen wir gern mit, aber schön war’s nicht. Wir sind am Ende über den Kampf zum Erfolg gekommen und haben von den Fehlern des Gegners profitiert. Aber wir machen auch noch zu viele eigene Fehler“. Während Doberans Trainer Matthias Schmidt noch damit beschäftigt war, die hängenden Köpfe seiner Spieler aufzurichten, winkte sein Co-Trainer Yan Vizhbovskyy kopfschüttelnd ab und meinte: „Ich muss das erst mal sacken lassen“.Klare Worte fand Torsten Römer, Abteilungsleiter Handball beim Doberaner SV: „Bis zur 43. Minute haben wir das Spiel und den Gegner im Griff und danach läuft bei uns auf einmal nichts mehr zusammen und wir geben das Spiel und einen möglichen Sieg aus der Hand. Das ist schade, denn heute wäre mehr drin gewesen.“ Aber dann fügte er noch hinzu: „Wir werden schon noch unsere Punkte holen, die Saison ist ja noch lang“. Nach einem Erfolg für die Hausherren sah es tatsächlich lange Zeit aus, nachdem die Bad Doberaner ihre anfängliche Phase der Nervosität überwunden hatten und ab der 21. Minute erstmals beim Stand von 7:6 in Führung gingen. Die Bad Doberaner Angreifer hatten es zwar schwer, sich durch die kompakte Fortuna-Abwehr zu kämpfen. Dafür profitierten sie nicht selten von gegnerischen Fouls, die von den Schiedsrichtern gnadenlos geahndet wurden. Allein im ersten Durchgang erzielte der DSV fünf von zwölf Treffern per Siebenmeter, wobei noch drei Strafwürfe auf Doberaner Seite nicht verwandelt wurden. Fortuna erhielt in den ersten 30 Minuten drei Siebenmeter, einen davon parierte Florian Voigt.Nach dem Seitenwechsel (12:9) hielt die DSV-Sieben den Gegner zunächst weiter auf Distanz. Wenn Neubrandenburg ein Tor erzielte, stellte Doberan im Gegenzug den alten Abstand wieder her. In den letzten 20 Minuten allerdings spielte die Heimmannschaft durch Zeitstrafen dreimal in Unterzahl, leistete sich aber auch in kompletter Riege leichte Ballverluste und agierte im Abschluss entweder zu überhastet oder zu harmlos. In der 60. Minute beim Stand von 23:24 wäre vielleicht noch ein Unentschieden drin gewesen. Aber in Ballbesitz waren da die Gegner und die ließen sich den kostbaren Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen. Sie besprachen sich kurz in einer letzten Auszeit und dann band Stefan Stolt kurz vor dem Schlusssignal den Sack für die Gäste zu – 23:25.„Wir hätten im letzten Drittel noch etwas frischen Wind gebraucht, durch Spieler wie unseren Neuzugang Moritz Hauschildt oder unseren Routinier Christian Hasenpusch. Aber Christian war nicht da und Moritz konnte nicht spielen, weil er sich im Abschlusstraining verletzt hat“, erklärte Torsten Römer. So kam es bei diesem ersten Aufeinandertreffen mit dem SV Fortuna auch nicht zum erwarteten Familienduell zwischen DSV-Spieler Moritz Hauschildt und seinem Vater, Neubrandenburgs Trainer Volker Hauschildt. Das wird nun vertagt auf das Rückspiel am 13. November in Neubrandenburg.

Von Rolf Barkhorn