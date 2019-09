Rostock

Nach seinem Wechsel von Zweitligist Greuther Fürth zum FC Hansa musste sich Nik Omladic am Sonnabend noch in Geduld üben. Den 1:0-Sieg seiner neuen Mannschaft erlebte der 30-jährige Slowene, der seit Freitag in Rostock trainiert, von der Tribüne des Ostseestadions aus. Ebenso wie der Däne Rasmus Thellufsen ( Aalborg BK).

„Ich will mehr spielen und zeigen, was ich kann“, begründet Omladic seinen Wechsel aus Franken an die Ostseeküste. Insgesamt 80 Zweitliga-Einsätze absolvierte der offensive Mittelfeldmann für Braunschweig und Fürth. Bei den „Kleeblättern“ lief es für Omladic allerdings nicht nach Wunsch. In zwei Spielzeiten absolvierte er nur 15 Zweitligaspiele, in dieser Saison kam er überhaupt nicht mehr zum Zug. „Ich möchte so schnell wie möglich helfen und zeigen, was ich kann“, sagt der Linksfuß, der sechs Mal für sein Heimatland Slowenien auflief. Der Wechsel von der 2. in die 3. Liga sei für ihn kein Rückschritt, sondern „ein Schritt in eine andere Richtung“.

Im Landespokal gegen den Doberaner FC wird er – wie auch Thellufsen – wohl zum ersten Mal das Hansa-Trikot tragen. Der Drittliga-Spielplan will es so, dass Omladic’ Punktspielpremiere in Braunschweig steigen könnte. „Das ist auf jeden Fall etwas Besonderes, Braunschweig war meine erste Station in Deutschland.“

Von Sönke Fröbe