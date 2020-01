Historisches Fehlwurf-Festival: Seawolves verlieren in Nürnberg

Nürnberg/Rostock

Viel bitterer hätte der Ausflug nach Nürnberg zu den Falcons für die Rostock Seawolves nicht laufen können. Durch eine katastrophale Wurfausbeute von lediglich 32 Prozent – 41 (!) Versuche aus dem Feld heraus landeten nicht im Korb – verloren die Ostseestädter im Frankenland 52:77 (19:40) und mussten nach zwei Siegen in Folge die erste Niederlage hinnehmen. In der laufenden Saison der 2. Basketball-Bundesliga ProA war es die zweitniedrigste Punkteanzahl. Der FC Schalke erzielte kurz vor Weihnachten lediglich 48 Zähler gegen Bremerhaven. Mit 18 Punkten rangieren die Seewölfe in der Tabelle auf Platz zwölf.

„Defensiv haben wir es nicht so schlecht gemacht, aber offensiv haben wir nie einen Rhythmus gefunden. Wenn man im ersten Viertel mit 14 Punkten hinten liegt, ist es immer schwierig zurück ins Spiel zu finden, gerade in so einer Atmosphäre wie in Nürnberg“, sagte Dirk Bauermann. Der Trainer, der erst am 7. Januar den Posten von Milan Skobalj übernommen hatte, wartet damit weiterhin auf seinen ersten Auswärtssieg.

Gefährlich für ihn und die Seawolves: Durch die Differenz von 25 Punkten haben die Nürnberg Falcons auch das direkte Duell für sich entschieden. Das Hinspiel hatten die Rostocker „nur“ 94:73 gewonnen (+21). Im Falle eines Punktegleichstandes am Ende der Hauptrunde könnte das den Ausschlag zur Teilnahme an der Meisterrunde geben.

Schon in der ersten Halbzeit bahnte sich ein Offensiv-Debakel für die Gäste an. Denn in den zwei Vierteln markierten die Hansestädter so viele Punkte, wie es sonst normalerweise in einem Abschnitt zu erwarten wäre. Schon zur Halbzeit lagen die Seawolves mit 21 Zählern hinten. Eine zu große Hypothek. „Solche Spiele passieren, das ist kein Beinbruch. Meine Spieler haben alles versucht“, lobte Dirk Bauermann. Seine Mannschaft hatte vierzehn Wurfversuche mehr als die Nürnberger auf dem Konto, doch zum Sieg reichte es nicht. „Wichtig ist jetzt, dass wir das so schnell wie möglich hinter uns lassen und aus unseren Fehlern lernen“, richtete der Krefelder den Blick nach vorn.

Am Sonnabend kommt es für die Seawolves dann zum Aufeinandertreffern mit den Bayer Giants Leverkusen, die mit 24 Punkten zum Spitzenquartett der Liga gehören. Vor allem für Trainer Dirk Bauermann dürfte das Spiel etwas Besonderes sein. Der mittlerweile 62-Jährige prägte bei den Rheinländern eine Ära, holte in den 1990er-Jahren sieben Meister- und vier Pokaltitel mit dem damaligen TSV Bayer 04 Leverkusen.

Seawolves: Hicks 21 Punkte/3 Rebounds, Diouf 17/7, Nicholas 6/6, Jost 3/2, Marin 3/0, Alte 2/0, Sitton 0/3, Hujic 0/2, Bogdanov, Pwono.

Von Rene Warning