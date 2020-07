Blowatz

Zum 45. Mal wurde am vergangenen Wochenende zum Springturnier nach Blowatz ( Nordwestmecklenburg) eingeladen. Sportlicher Höhepunkt war am Sonntag der „Große Preis der Gemeinde Blowatz“, ein Ein-Sterne-Springen der schweren Klasse, welches Jörg Möller aus Garlitz ( Nordbrandenburg) mit seinem Hengst Casado souverän gewann.

Sieger galt schon vorher als Favorit

Der 50-Jährige hatte schon die Trophäe zuvor schon fünf Mal gewonnen und galt als hoher Favorit. Sieben der 31 Pferd-Reiter-Paare erreichten das entscheidende Stechen. Philipp Makowei ( Gadebusch) war mit der 17-jährigen Stute Balouna Windana erster Starter im Stechen und gab gleich richtig Gas. Das Paar hatte den 2015 den Großen Preis 2015 gewonnen und schien das im Corona-Jahr mit fehlerfreien 35,76 Sekunden zu wiederholen. Auch die zwei folgenden Reiter ( Paul Wiktor (Trent/Rügen) und Sven Göller ( Redefin) blieben strafpunktfrei, kamen aber an die Zeit von Philipp Makowei nicht heran. Dann folgte der Angriff von Jörg Möller mit Casado. Das Paar wurde seiner Favoritenrolle gerecht und absolvierte den Parcours in nur 34,49 Sekunden. Da konnte auch der letzte Starter Paul Wiktor mit seinem zweiten Pferd nicht gegenhalten, der die Hindernisstrecke auf Vera Wang in 35,98 Sekunden schaffte und dafür mit dem dritten Platz belohnt wurde. Philipp Makowei wurde Zweiter.

Titelverteidigerin Lekander scheiterte im Umlauf

Nicht ins Stechen geschafft hatte es die Vortagssiegerin und Titelverteidigerin von 2019, Kati Lekander aus Karow. Die Finnin war im Umlauf auf Ceedah mit zwei Abwürfen gescheitert.

Auch leistungsstarke Nachwuchsreiter präsentierten sich in Blowatz. Einer der erfolgreichsten war der gerade erst 14 Jahre alte Hendrik Greve vom RFV Gadebusch, der mit Stute Amira M ein L- und M-Springen gewann.

Von Franz Wego