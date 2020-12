Schönberg

So richtig fassen konnte es Eberhard Dettmer immer noch nicht, obwohl er es schon einige Tage lang wusste. Am Montagnachmittag wurde dem 67-jährigen Judoka in Schönberg von Landesehrenpräsident Harry Obermeister der 6. Dan verliehen. Dettmer ist damit in den Kreis der Großmeister aufgestiegen und erst der siebte Judoka in ganz MV, dem diese Ehre zuteil wurde.

„ Eberhard hat es sich redlich verdient. Was er für den Judosport geleistet hat, ist enorm“, meinte Obermeister in seiner Laudatio. Damit würdigt er das Engagement des Schönbergers für den Judosport, als Aktiver, Trainer und Funktionär.

Im Alter von zehn Jahren fand Dettmer zum Judosport. Freunde hatten ihn dafür begeistert, für ihn war es so etwas wie die Liebe auf den ersten Blick. Diese Sportart faszinierte ihn sofort. Schon ein Jahr nach seinem Eintritt in die ASG Vorwärts Schönberg erlebte er dann sein erstes sportliches Highlight, an das er noch heute gerne zurückblickt: „Der vierfache Europameister und Olympiateilnehmer Herbert Niemann nahm mir meine erste Prüfung ab“. Das war 1966 der 5. Kyu. Bereits ein Jahr später gewann Dettmer Gold bei den ASV-Meisterschaften der DDR in Berlin, machte 1968 mit Bronze und ein Jahr später mit Silber seine Medaillensammlung bei dieser Veranstaltung komplett.

An die Sportschule nach Frankfurt/Oder ging Dettmer aber nicht. „Dafür war ich damals schon zu alt“, erzählt der Judoka. Richtig geärgert habe er sich darüber aber nicht. „Im Nachhinein bin ich sogar froh, dass es nicht geklappt hat“, so der Routinier. Zwar blieb ihm so eine Karriere auf internationalem Parkett verwehrt, seine Liebe und sein Engagement für den Judosport litten aber nicht darunter. Fortan stand Dettmer nicht nur als Aktiver auf der Matte, sondern machte als Trainer seine Schützlingen zu erfolgreichen Judokas. Sie errangen vordere Plätze bei Landesmeisterschaften sowie Nordostdeutschen Titelkämpfen. Zuletzt war es die 16-jährige Kaya Zubke, die 2020 Dritte bei den Landesmeisterschaften in Greifswald wurde, dann Bronze bei den Nordostdeutschen Titelkämpfen in Berlin-Straußberg gewann und Siebte bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig wurde.

Dem Judosport drückte Dettmer in Schönberg auch in leitender Funktion seinen Stempel auf. Von 1971 bis 2000 war er Sektionsleiter bei den Vereinen Dynamo und TSG, die mehrere Sparten hatten. Danach leitete er bis 2015 den zur Jahrtausendwende gegründeten Judo Verein von 1963 e.V. als 1.Vorsitzender, ehe Stefan Mecklenburg diese Aufgabe übernahm.

Dettmer ist aber weiterhin ein wichtiger Teil des Verein. Er trainiert die U 18, hält sich selbst beim gemeinsamen Training mit den Erwachsenen fit. Denn ein Leben ohne Judo kann er sich nicht vorstellen. „Man lernt noch heute jedes Mal etwas Neues dazu“, so Dettmer, der in seiner Freizeit aber auch mal gern angelt, Fahrrad fährt oder an alten Mopeds schraubt.

Von Dirk Hoffmann