Die Ansetzung von Christian Allwardt für das Drittliga-Spiel FC Hansa Rostock – 1.FC Magdeburg (3:1) steht bei Gästecoach Claus-Dieter Wollitz in der Kritik. „Das ist nicht gut für den Fußball“, reagierte der 54-jährige Trainer des 1. FC Magdeburg unmittelbar nach Spielende im TV-Interview, Das Schiedsrichter-Team sei aber nicht Schuld an der Niederlage, gab Wollitz zu.

Der 29-jährige Allwardt, der neben Schiedsrichter Patrick Schwengers ( Travemünde) und Marius Schlüwe ( Laatzen) als Linienrichter im Einsatz war, gehört dem Kröpeliner SV an und ist in Kritzmow am Rostocker Stadtrand zu Hause.

Eigentlich ist es dem Deutschen Fußball-Bund ( DFB) als Ausrichter der 3. Liga nicht gestattet, Unparteiische für Spiele einzuteilen, an denen Mannschaften ihres Landesverbandes beteiligt sind. Jochen Breideband, Themenmanager beim DFB für die 3. Liga und den Amateurfußball erklärt: „Aufgrund der Corona-Krise wurde die Regelung bis zum Saisonende 2019/2020 ausgesetzt.“

Auf diese Weise soll die Ansteckungsgefahr eingedämmt werden. Der DFB hat seine Schiedsrichter aufgefordert, an Spieltagen allein mit dem eigenen Auto anzureisen. Einen Tag vor dem Spiel müssen sich die Referees auf das Corona-Virus testen lassen.

Die Schiedsrichter-Beobachter – normalerweise Stammgäste auf den Stadiontribünen – bewerten die Leistungen der Unparteiischen aktuell via TV.

Von Ben Brümmer