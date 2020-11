Lekander und Nilsson zeigen es der Konkurrenz

Negernbötel

Bei einem Springturnier für Berufsreiter in Negernbötel bei Bad Segeberg hat Kati Lekander erneut ihre Klasse demonstriert. In einem Zwei-Sterne M-Springen war die Finnin aus Karow bei Lübz auf ihrer Stute Ceedah neun hundertstel Sekunden schneller als Stefan Jensen (Leck/ Nordfriesland) und gewann das Springen gegen 58 Konkurrenten. Johann Greve ( Gadebusch) wurde mit Caressina Vierter.

Das anschließende S-Springen des Turniers ging ebenfalls nach Mecklenburg. Der Schwede Alexander Nilsson, der für den RFV Wessin ( Landkreis Ludwigslust/ Parchim) reitet, gewann das Springen auf der Stute Bakkara MNM. Kati Lekander blieb mit Ceedah in der ersten Phase desselben Springens ebenfalls fehlerfrei. In der zweiten Phase lieferte sie erneut einen sehr schnellen Ritt, leistete sich jedoch einen Fehler und wurde als Zehnte unter 62 Startern platziert. Auf Candide blieb sie in beiden Phasen fehlerfrei, ritt das junge Pferd aber noch etwas verhalten und wurde Zehnte.

Insgesamt gab es in Negernbötel für Kati Lekander, die nach ihrem schweren Unfall Anfang August noch erfolgreicher reitet als vorher, sieben Platzierungen. Im Zwei-Sterne M-Springen für junge Pferde wurde sie am Samstag auf Candid Dritte und kam mit Stute O-Randa auch auf den siebten Platz. Am Sonntag folgte mit dieser Stute in einem weiteren M-Springen der vierte Platz und mit Conchobahr-O komplettierte Leander ihren erfolgreichen Auftritt in Negernbötel mit einem sechsten Platz.

Für Alexander Nilsson gab es einen weiteren Sieg. Auf Tutu MNM gewann er am Samstag ein Youngster-Springen der Klasse M, auf Miss Caretino wurde er Dritter und mit Batabat erreichte er den sechsten Platz. 82 Pferde gingen in diesem Springen an den Start. Auch Anna-Katharina Hübner ( Garlitz) war in Negernbötel dabei. Im L-Springen am Sonntag erreichte sie mit My Lady Carthago den vierten Platz. Paul Wiktor aus Trent ( Rügen) trug zwei M-Platzierungen auf Sakura Mai zu den MV-Erfolgen bei.

Auch bei den ersten Turniertagen am Dienstag und Mittwoch in Negernbötel konnten sich MV-Reiter bei diversen Prüfungen gut in Szene setzen.

Von Franz Wego