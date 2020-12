0:3! Corona-Urteil sorgt für Unmut bei 1860 Stralsund

Stralsund

„Es herrschte Fassungslosigkeit. Wir können das menschlich überhaupt nicht nachvollziehen“, beschreibt Robin Baarhs, Trainer des TSV 1860 Stralsund, die Reaktion, als seine Mannschaft vom Urteil des Sportgerichts des Landesfußballverbands hörte. Der LFV wertete die Fußball-Partie in der Landesliga Nord gegen den Doberaner FC mit 0:3 gegen die Stralsunder. Aufgrund eines Corona-Falls in der zweiten Mannschaft war der TSV nicht angetreten. „Es gibt Wichtigeres als Fußball. Mit Blick auf die Familie und die Arbeit war es eine Entscheidung der Vernunft“, bekräftigt Baarhs.

Das Spiel zwischen dem DFC und Stralsund war für Freitagabend, 23. Oktober, geplant. Am Donnerstag davor wurde ein Spieler der zweiten Mannschaft positiv getestet. Daraufhin sagte die Abteilungsleitung des TSV die Spiele aller Teams von der Jugend bis in den Seniorenbereich ab. Überall klappte eine Verlegung – nur bei der ersten Herrenmannschaft nicht.

Der Vorsitzende des Sportgerichts beim Landesfußballverband (LFV), Michael Selbmann, wollte sich zum Urteil auf OZ-Anfrage nicht äußern. In den Richtlinien des LFV ist einzusehen, dass Spielabsagen aufgrund von Covid-19 lediglich bei mindestens vier gleichzeitig positiv getesteten oder in behördlich angeordneter Quarantäne befindlichen Spielern der Mannschaft wirksam sind. Das war beim Stralsunder Landesliga-Team nicht der Fall.

„Wir stehen auf jeden Fall hinter der Entscheidung, nicht anzutreten – die Folgen haben einige von Anfang an befürchtet. Die Entscheidung hat aber nicht ein Einzelner getroffen, sondern die sportliche Leitung und die Mannschaft zusammen“, erklärt Heiko Gernetzki, Abteilungsleiter Fußball beim TSV. Als Trainer der zweiten Mannschaft musste er genau wie 16 seiner Spieler nach einem positiven Corona-Fall im Team in Quarantäne. „Darauf wird in dem Urteil überhaupt nicht eingegangen. Sie schreiben, dass wir das Spiel aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Deutschland und MV nicht angetreten wären. Dabei ging es uns um den ganz konkreten Fall im Verein“, sagt Gernetzki.

Zwischen den TSV-Teams gab es unter Einhaltung der Vorschriften dabei immer wieder Kontakt. Sie besuchten die Spiele der anderen – oder begegneten sich im Training. „Wir können bis heute nicht sagen, ob einer der Spieler, die eingesetzt werden sollten, infiziert war. Es wurde ja kaum jemand getestet“, betont Gernetzki. Da der Verband ebenfalls nicht wie im Urteil geschrieben noch am Spieltag weitere Unterlagen angefordert hätte, legen die Stralsunder Berufung gegen das Urteil ein.

Die Möglichkeit, das Spiel auf Anfang Dezember zu verlegen, ergab sich nicht. Nun werden den Doberanern drei Punkte zugesprochen. Für DFC-Trainer Ronny Susa spielen die Zähler am grünen Tisch aktuell eine untergeordnete Rolle. „Momentan gibt es im Land andere Probleme. Wir hätten die Punkte lieber gegen ein Spiel am Wochenende gegen die Stralsunder eingetauscht und hätten uns die Punkte sportlich erkämpfen wollen“, kommentiert der 40-Jährige.

Von Niklas Kunkel und Johannes Weber