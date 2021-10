Rostock

Die Stimmung bei Hansa war hochexplosiv im März 2009. Die Mannschaft taumelte als Zweitliga-Vorletzter dem erstmaligen Absturz in die Drittklassigkeit entgegen, der glücklose Trainer Dieter Eilts stand vor dem Aus und die gesamte Klubführung wankte. Der Koggenklub stand am Abgrund und ausgerechnet Erzrivale FC St. Pauli konnte ihm den möglicherweise entscheidenden Stoß versetzen. Das war die Gemengelage, als Hansa an einem Freitagabend unter Flutlicht am Hamburger Millerntor spielen musste. „Siegen oder fliegen“, hatte Manager Rene Rydlewicz Trainer Eilts als unmissverständliche Botschaft mit auf den Weg gegeben.

Der frühere Hansa-Profi Rydlewicz hatte erst wenige Tage zuvor Herbert Maronn als Sportchef abgelöst und schnell durchblicken lassen, dass er Ex-Europameister Eilts nicht für den richtigen Mann auf der Rostocker Trainerbank hielt. Denn die Bilanz des Werder-Idols war katastrophal: ganze fünf Punkte holte er aus neun Spielen. Die tiefe sportliche Krise hatte sich längst zur Führungskrise ausgewachsen. Noch vor Hansas Spiel beim FC St. Pauli erklärte Aufsichtsratschef Adalbert Skambraks am Nachmittag seinen Rücktritt. „Weil Medienvertreter es nicht schaffen, mich auf ihre Linie zu bekommen“, hieß es unter anderem in seiner schriftlichen Begründung.

So begann der Tag, der als einer der kuriosesten in Hansas Nachwende-Historie eingehen sollte. Skambraks’ Nachfolger wurde von Hansa aus dessen Tschechien-Urlaub zurück in die Heimat geholt: Hans-Ulrich Gienke. Der Radio-Manager wusste schon auf seiner ersten Dienstfahrt nach Hamburg, dass sein neues Amt als Aufsichtsratschef „nicht vergnügungssteuerpflichtig“ sein würde.

Das galt auch für Hansas Spiel und dessen Begleitumstände am Abend. Schon vor dem Anpfiff kam es zu schweren Ausschreitungen mit verletzten Polizisten und Fans beider Seiten. An einem U-Bahnhof in Stadionnähe setzte die Polizei sogar einen Wasserwerfer ein, weil Rostocker Chaoten Flaschen und Feuerwerkskörper geworfen hatten.

Im Stadion blieb die Atmosphäre vor 22 000 Zuschauern aggressiv, obwohl Hansa schnell mit 2:0 führte und das Spiel in der ersten Halbzeit klar beherrschte. Als die Mannschaften nach der Pause aus den Kabinen zurückkehrten, enterten Chaoten den Zaun des Gästeblocks, entrollten ein Transparent mit der Aufschrift „Hansa-Hooligans - wir scheißen auf Erfolge, wir wollen nur Randale“ und zündeten Feuerwerkskörper. Vor dem Anpfiff hatten etwa 400 Chaoten die Polizeiabsperrungen durchbrochen und sich unkontrolliert Zugang zum Rostocker Block verschafft. In der zweiten Halbzeit kippte das Spiel, St. Pauli gewann mit 3:2 und Eilts verlor seinen Job. Klubchef Dirk Grabow war fassungslos. Er kauerte am Ende dieses Chaostages mit aschfahlem Gesicht in den Stadionkatakomben.

Mit verschränkten Armen und Tränen in den Augen schaute der Hansa-Trainer nach dem Abpfiff auf das Spielfeld, ehe er bei der Pressekonferenz Galgenhumor zeigte: „Ja, soll ich denn laufen?“, entgegnete Eilts einem Journalisten auf die Frage, ob er mit dem Teambus zurück nach Rostock fahren werde.

Wenige Minuten zuvor war dem 44-Jährigen mitgeteilt worden, dass seine Dienstzeit nach nur 104 Tagen beendet ist. Nach einem der brisantesten Duelle zwischen den beiden Nordvereinen, deren Fanszenen sich bis heute spinnefeind gegenüberstehen, erhielt Dieter Eilts ausgerechnet vom Gegner Unterstützung: Als „unanständig“ bezeichnete St. Pauli-Präsident Corny Littmann das „Siegen-oder-fliegen“-Ultimatum von Rydlewicz. Pauli-Trainer Holger Stanislawski fand es „bedenklich für den Trainerjob. Das grenzt fast an Körperverletzung“, meinte er.

Noch am selben Wochenende, keine 48 Stunden nach dem Eilts-Aus, wurde Andreas Zachhuber als Nachfolger präsentiert. Der Ex-Profi stellte sich mit klarem Plan und markiger Ansage vor: „Wir haben noch 88 Tage Zeit, Vollgas zu geben. Ab sofort heißt es: Kopf hoch, Brust raus, Schluss mit dem Geheule.“ „Zacher“ gab den Lokführer und riss alle mit. „Wer nicht bereit ist, in diesen Zug einzusteigen, der hat bei mir keine Chance“, kündigte er an. Ihm gelang es die explosive Stimmung abzukühlen. In den elf Spielen bis zum Saisonende blieb Hansa ungeschlagen und schaffte den Klassenerhalt.

Von Sönke Fröbe und Christian Lüsch