Rostock

Losglück sieht wohl anders aus: Der FC Hansa Rostock muss im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Vorjahresfinalist RB Leipzig antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau wenige Stunden nach dem Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf. Die Rostocker, die gegen Jahn Regensburg in die Runde der letzten 16 einzogen, hofften vergeblich auf ein Heimspiel. Die Achtelfinal-Spiele werden am 18. und 19. Januar ausgetragen.

Die weiteren Spiele: 1860 München - Karlsruher SC, St. Pauli - Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim - SC Freiburg, Hertha BSC - Union Berlin, 1. FC Köln - HSV, VfL Bochum - Mainz 05, Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach

Von Sönke Fröbe