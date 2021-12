Rostock

Er startete als Profi bei Darmstadt 98 durch, spielte sechs Jahre für den 1. FC Nürnberg und war bei den Franken sogar Kapitän. Doch kein Trikot trug Hanno Behrens länger als das mit der Raute: Sieben Jahre, von 2005 bis 2012, lief Hansas Mittelfeld-Routinier für den Hamburger SV auf. Den Sprung in die Profi-Mannschaft schaffte der gebürtige Elmshorner, der seit einem halben Jahr beim FC Hansa unter Vertrag steht, damals nicht. Zum Abschluss einer erfolgreichen Hinrunde treffen die Rostocker am Sonntag (13.30 Uhr) im Volksparkstadion auf den HSV – für den Aufsteiger eines der Highlights dieser Saison, für Behrens (31) eine emotionale Reise in die Vergangenheit.

Herr Behrens, Sie sind in Elmshorn aufgewachsen, also im engen Einzugsgebiet des Hamburger SV. Haben Sie als Kind in HSV-Bettwäsche geschlafen?

Bettwäsche hatte ich, glaube ich, nicht. Aber Schal und Trikot natürlich, auch das eine oder andere Mannschaftsfoto hing in meinem Zimmer. Wenn man in Elmshorn wohnt, ist es nicht weit zum HSV. Ich war Fan, habe dem Verein immer sehr die Daumen gedrückt und war mit meinem Papa auch oft im Stadion. Er wird auch am Sonntag auf der Tribüne sitzen.

Wie sieht es heute mit Ihrer Leidenschaft für die Raute aus?

Ich hoffe, dass der HSV bald wieder in der Bundesliga spielt, da gehört er hin und dafür drücke ich dem Verein die Daumen. Am Wochenende natürlich nicht. Da hoffe ich, dass wir die drei Punkte mitnehmen.

Mit 15 Jahren sind Sie vom FC Elmshorn in die B-Jugend des HSV gewechselt.

Ja, ich bin weiter in Elmshorn zur Schule gegangen und mit der Bahn zum Training gefahren. Manchmal haben mich auch meine Eltern hingebracht oder mein Bruder.

Wer waren als junges HSV-Talent Ihre Vorbilder?

Es gab einige Spieler, die mir sehr gefallen haben. Einer davon war Erik Meijer, den kennen von meinen Jungs heute wahrscheinlich nur noch wenige - und wenn, dann eher von seinen Analysen bei Sky. Er hat mir als Spieler sehr gefallen. So wie er aufgetreten ist, mit seiner Körpersprache, er hat immer einhundert Prozent gegeben.

Treffen Sie am Sonntag auch auf ehemalige Mitspieler aus der Nachwuchsakademie der Hamburger?

Von den Jungs sind keine mehr da. Tim Leibold ist ein guter Freund von mir, aber er ist zurzeit verletzt und wird nicht spielen.

Sie haben beim HSV an der Tür zur Profimannschaft gekratzt, warum hat es nicht geklappt?

Ich habe öfter bei den Profis mittrainiert und war eine Zeit lang auch fest dabei. Leider hat es nicht gereicht, um ein Spiel zu machen. In meiner letzten Saison, bevor ich dann weggegangen bin, war es relativ knapp. Da war ich unter Trainer Michael Oenning gut dabei und nah dran. Dann habe ich mich verletzt und musste operiert werden. Es gab einen Trainerwechsel, danach war alles, was ich mir so ein bisschen aufgebaut hatte, nicht mehr vorhanden. Man muss aber auch sagen, dass das Niveau damals sehr hoch war: Ruud van Nistelrooy, Ze Roberto – sich an solchen Jungs vorbei zu kämpfen, war sehr schwer. Das war noch eine andere Zeit beim HSV.

Wie schätzen Sie die Hamburger heute ein?

Sie haben eine sehr gute Mannschaft mit viel Qualität - mehr als die meisten Mannschaften in der 2. Liga. Vor der Niederlage in Hannover waren sie ganz gut im Rhythmus. Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein und möglichst nicht in Rückstand geraten. Je länger die Null steht, desto mehr Chancen werden wir nach vorne bekommen. Lange die Null halten und dann irgendwann zuschlagen! Wir haben in dieser Saison schon gezeigt, dass wir auswärts für die eine oder andere Überraschung gut sind und mit namhaften Gegnern mithalten können. Drei Punkte sind das Ziel, einer wäre auch in Ordnung.

Für Sie ist es keine x-beliebige Auswärtspartie. Wie wichtig ist Ihnen ein Platz in der Startelf, nachdem Sie zuletzt zwei Mal von der Bank ins Spiel gekommen sind?

Ich freue mich sehr auf das Spiel, das ist immer ein besonderes für mich. Ich hoffe es und gehe eigentlich auch davon aus, dass ich am Sonntag wieder von Anfang an spielen darf.

Woran hat es aus Ihrer Sicht gelegen, dass Sie in Paderborn und gegen Ingolstadt nicht erste Wahl waren?

Am Ende ist es eine Entscheidung, die der Trainer fällt. Ich war schon etwas verwundert, dass ich jetzt zwei Mal hintereinander auf der Bank war. Weil ich einen ganz guten Lauf hatte und auch ein paar Tore geschossen habe. Klar hätte ich gerne gespielt, ich persönlich hätte mich auch aufgestellt. Aber, wie gesagt, das entscheidet natürlich der Trainer, das ist sein Job.

Mit Nürnberg waren Sie gegen Ihren Heimatverein nicht sonderlich erfolgreich.

Stimmt, das lief nicht so toll. Deshalb wird es mal Zeit, dass ich mit Hansa ein paar Punkte beim HSV hole.

Von Sönke Fröbe