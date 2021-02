Schwerin/Rostock

Das bevorstehende Bundesligaspiel gegen den SC Potsdam (Sonnabend, 16.30 Uhr) – für den SSC Palmberg Schwerin ist es mehr als die Generalprobe für das Finale um den DVV-Pokal, das Ende des Monats ausgetragen wird. „Wir werden versuchen, so gut zu spielen, wie wir es können. Alles andere war nie unser Stil. Und es wird auch jetzt nicht unser Stil sein“, betonte SSC-Coach Felix Koslowski am Donnerstag.

Ob die Potsdamerinnen die Partie mit Blick auf das Pokal-Duell in Mannheim verhalten angehen werden, vermochte Koslowski nicht zu sagen. Er ist gespannt, in welcher Formation sich der SCP präsentieren wird. „Topangreiferin Lindsey Ruddins hat die beiden letzten Partien nicht gespielt. Mal sehen, ob sie zum Einsatz kommen wird. Sie ist eine Schlüsselspielerin“, urteilte er.

Ohne ins Detail zu gehen, ließ der 36-Jährige keinen Zweifel daran, dass er gegen den stark eingeschätzten Gegner die besten Spielerinnen aufbieten wird, die er hat. Nach der anstrengenden Vorwoche mit drei Spielen in der Champions-League und einem Bundesliga-Duell wurde Außenangreiferin Lina Alsmeier zuletzt geschont. Sie reiste auch nicht mit nach Erfurt. Gegen Potsdam wird sie aber ganz sicher zum Aufgebot zählen.

Das Spiel gegen das Tabellen-Schlusslicht aus Thüringen hatten die Schwerinerinnen am Mittwoch zwar mit 3:1 für sich entschieden. Die Umstände der Auswärtsfahrt waren wegen des Winterwetters aber miserabel, berichtete Koslowski. 18 Stunden war der SSC, der mit dem Zug an- und abreiste, insgesamt unterwegs.

Mit einem weiteren Sieg gegen den Tabellenfünften aus Potsdam will der SSC am Sonnabend seine Position als Tabellendritter festigen. Derzeit liegt der SCP fünf Punkte hinterm SSC. Dichter rankommen lassen wollen die Schwerinerinnen den Gegner nicht. „Es ist ein wichtiges Spiel für beide Teams. Für Potsdam ist es vielleicht noch wichtiger“, versuchte der Schweriner den Druck in Richtung Gegner zu schieben. „Solche Spiele sind viel dankbarer als in Erfurt“, meinte Koslowski und berichtete, wie sehr er und sein Team sich auf das Top-Spiel der Liga freuen würden.

In der Saison-Vorbereitung hatte der SSC gegen die Brandenburgerinnen zweimal verloren, das Hinspiel im Oktober in Potsdam dann aber mit 3:2 für sich entschieden.

Von Christian Lüsch