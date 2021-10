lea-friedrich-mit-maximaler-lockerheit-zum-erfolg

Rostock

Diese Europameisterschaft hat viel Kraft gekostet. Nach dem goldenen Wochenende in Grenchen (Schweiz) stand für Lea Friedrich nach ihrer Rückkehr nach Frankfurt/Oder am Montag erst mal ein Besuch beim Arzt an. Nichts Schlimmes, gab die 21-Jährige Entwarnung: „Ich hatte ein bisschen Halsschmerzen. Ich hoffe, ich erhole mich schnell.“ Eine Auszeit kann sich die Mecklenburgerin nach ihrer Gala bei der Bahnrad-EM nämlich nicht erlauben, denn für sie geht es Schlag auf Schlag weiter. Bereits am Sonnabend reist Lea Friedrich nach Frankreich, zur WM in Roubaix.

„Jetzt noch ein paar Tage trainieren und dann geht es wieder los“, sagt die junge Frau aus Dassow, die bei der EM in ihren drei Disziplinen abgeräumt hat. Mit einer Goldmedaille im Keirin und zwei Mal Silber im Sprint und Teamsprint war sie die erfolgreichste Athletin des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR). „Das war ein Mega-Ereignis für mich“, sagt Lea Friedrich. Für sie war es der erste kontinentale Titel in der Elite. Ihr Erfolgsgeheimnis: maximale Lockerheit. Sie sei ohne große Erwartungen in die Schweiz gefahren und habe sich „gar keine Ziele gesteckt“, erklärt die Ausnahmesprinterin: „Es war der erste Wettkampf, wo ich gesagt habe: Ich will einfach Spaß am Radfahren haben und gehe ohne Druck rein.“

Das hat sich ausgezahlt. Nach Silber im Teamsprint mit Pauline Grabosch (Erfurt) und Alessa Catriona Pröpster (Jungingen) raste Lea Friedrich auch im Sprint auf Rang zwei. Nachdem sie zuvor ihre Erzrivalin Olena Starikova (Ukraine) bezwungen hatte, war im Finale die Niederländerin Shanne Braspennincx zu stark. „Die Pausen zwischen den Starts waren so kurz, dass ich körperlich platt war. Das hat Shanne im Finale ausgenutzt und richtig Tempo gemacht. Dadurch hatte ich hinten raus nicht mehr das Vermögen“, erklärt die Mecklenburgerin. Alle Keirin-Läufe fuhr sie von vorne und hat dabei eine Explosivität entwickelt, die die Konkurrenz blass aussehen ließ: „Der Sieg im Keirin hat dann alles noch mal sehr schön abgerundet.“

Vor kurzem wechselte die Dassowerin von Schwerin an den Stützpunkt in Cottbus. Der Grund waren die unzureichenden Trainingsbedingungen in der Landeshauptstadt, wo es noch immer keine Radrennbahn gibt und sie keine Trainingsgruppe mehr hatte. „Das war ein Riesenschritt für mich“, räumt sie ein und ist „happy, dass ich so eine Form habe und dass sich alles, was ich in den letzten Monaten verändert habe, gelohnt hat“.

Zeit, sich auf dem Erfolg auszuruhen, bleibt Lea Friedrich nicht. Der nächste Saisonhöhepunkt, die Bahnrad-Weltmeisterschaft in Roubaix, beginnt für sie schon am 20. Oktober mit dem Teamsprint. „Ich gehe es genauso entspannt an wie bei der EM und will Spaß haben. Natürlich wäre es schön, wenn dabei auch was herausspringt, aber ich mache mir da jetzt keinen Stress.“ Maximale Lockerheit ist das neue Erfolgsgeheimnis der frisch gekürten Europameisterin: „Wenn der Kopf entspannt ist, bringt das sehr viel.“

Von Sönke Fröbe