Kirchheim/Rostock

In der jüngsten Vergangenheit entwickelten sich die Rostock Seawolves wie in der Vorsaison wieder zu einer Macht in fremden Hallen. Zuletzt gab es drei Siege in Serie. Doch dieser Trend wurde am Sonnabend vorerst gestoppt. Gegen die Kirchheim Knights verloren die Ostseestädter nach einer unkonzentrierten Leistung 75:84 (42:48). Dabei ließen sie zu viele zweite Würfe (14) für den Gegner zu und trafen nur vier von 20 Versuchen von der Drei-Punkte-Linie. Mit nun zwölf Zählern rangieren die Seewölfe aktuell auf dem elften Tabellenplatz. Der Abstand zu Rang acht, der letzte Play-off-Platz, beträgt allerdings nur zwei Zähler.

Seawolves-Trainer Milan Skobalj haderte mit der Leistung seines Teams. „Wir hatten Schwierigkeiten, unseren offensiven Rhythmus zu finden und konnten die großen Spieler Kirchheims nicht kontrollieren. Hinzu kamen 15 Ballverluste. Das sind zu viele, um so ein Spiel zu gewinnen“, monierte der Serbe.

Scheinbar wog der Ausfall des immer stärker werdenden Grant Sitton zu schwer. Der US-Amerikaner hatte sich beim Heimsieg vergangene Woche gegen Bremerhaven verletzt, fehlte wegen einer Brustprellung. In den vergangenen beiden Partien markierte der Leistungsträger immerhin 42 Punkte. Diese Wucht im Angriff schien den Seawolves im etwa 870 Kilometer entfernten Kirchheim abhanden gekommen zu sein. Denn anders als bei der starken Leistung gegen die Eisbären in der Vorwoche fanden die Korbjäger nicht ihren Rhythmus. Die Gastgeber nutzten das geschickt und erzielten allein im ersten Abschnitt 27 Punkte gegen das Skobalj-Team, das nur 21 Zähler entgegensetzen konnte.

Im zweiten Viertel hingegen agierten beide Teams auf Augenhöhe. Nach einem zwischenzeitlichen 21:31-Rückstand (17.) kamen die Seawolves wieder zurück ins Spiel und bis zur Halbzeit auf sechs Zähler heran – ein im Basketball schnell aufzuholender Rückstand.

Doch die Aussicht auf eine Wende im Spiel verblasste schnell. Die Seawolves agierten zu fahrig, vollendeten ihren Angriffe oft nicht entschlossen genug und schafften es nicht, die Zügel des Spiels an sich zu reißen – im Gegenteil. Zwischenzeitlich markierten die Kirchheimer zehn Punkte in Serie und setzten sich früh in der zweiten Hälfte mit 58:44 (23.) ab. Eine Hypothek für die Seawolves, die bis zum Schluss zu schwer wog.

Für die Seawolves stehen nun drei wichtige Spiele um das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel herum an. Dabei wird es vor allem auf die Leistungsstärke vor eigener Kulisse ankommen. Denn nach dem Spiel gegen Phoenix Hagen am kommenden Sonntag in der Stadthalle, das wegen des Weihnachtssingens im Ostseestadion auf 14.30 Uhr vorverlegt wurde, stehen noch zwei weitere Partien vor Heimpublikum an. Am 29. Dezember empfangen die Hansestädter den Tabellenprimus Chemnitz Niners mit Ex-Seewolf Terell Harris in der Arena am Hauptbahnhof. Das erste Spiel des neuen Jahrzehnts steigt dann am 5. Januar gegen Schwenningen, ebenfalls in der Stadthalle.

Seawolves:Hicks 15 Punkte/6 Rebounds, Nicholas 14/5, Diouf 9/5, Bogdanov 8/2, Pope 8/4, Jost 6/2, Marin 6/3, Alte 5/4, Hujic 4/1.

Von René Warning