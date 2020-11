Quakenbrück

So langsam kommen die Rostock Seawolves in Fahrt. Gestern Abend gewann der Basketball-Zweitligist sein drittes Spiel in Folge und sammelte aus den ersten vier Partien nun sechs Punkte. Beim vorigen Tabellenvierten der 2. Basketball Bundesliga ProA, den Artland Dragons in Quakenbrück, setzten sich die Hansestädter mit 86:64 (42:31) durch.

Dabei agierten die Gäste fast die ganze Spielzeit ohne ihren Chefcoach Dirk Bauermann. Der 62-Jährige wurde nach nur drei Minuten Spielzeit aus seiner Coaching-Zone verwiesen und musste den Innenraum verlassen. Was war passiert? Bauermann regte sich nach einer Schiedsrichterentscheidung zu sehr auf, betrat sogar das Feld. Die Unparteiischen berieten sich kurz und schickten den ehemaligen Bundestrainer aus der Halle. Co-Trainer Christian Held übernahm fortan die Verantwortung an der Seitenlinie.

Bemerkenswert: Noch vor ein paar Wochen, im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung, probten die beiden Trainer dieses Szenario. Held durfte coachen und Bauermann hielt sich zurück. „Immer mal kann es passieren, dass der Cheftrainer aufgrund unterschiedlicher Gründe wie Krankheit, nicht am Spiel teilnehmen kann“, sagte Bauermann damals.

Vom Ausschluss ihres Coaches zeigte sich das Team allerdings unbeeindruckt und legte stark los, führte schon nach dem ersten Viertel mit 22:13. Bis zur Halbzeitpause bauten die Seawolves den Vorsprung sogar noch aus und lagen mit elf Zählern in Front. Im Spielaufbau waren die Rostocker variabel, fanden immer wieder den freien Mann und trafen hochprozentig von der Dreierlinie (8/15 Dreier zur Halbzeit).

Auch im zweiten Durchgang dominierten die Gäste nach Belieben und schraubten das Ergebnis weiter hoch, gewannen am Ende deutlich mit 86:64.

Bauermann, der das Spiel außerhalb der Halle weiter verfolgte meinte nach der Partie: „Ich bin stolz darauf, wie das Team nach meiner Disqualifikation reagiert hat. Wir kommen unserer angestrebten Identität immer näher. Die Verteidigung war der Schlüssel zum Erfolg.“

Vor allem Behnam Yakhchali (21 Punkte) und Brad Loesing (20) waren von den Gastgebern nicht zu halten. Zudem stimmte die Teamleistung, auch defensiv waren die Gäste aggressiv und ließen kaum einfache Punkte des Gegners zu. Die Seawolves zeigten ihre bisher beste Saisonleistung. Seawolves: Yakhchali 21 Punkte/4 Rebounds, Loesing 20/3, Veideman 11/2, Carter 8/3, Skobalj 6/0, Zakis 6/2, Theis 5/1, Gloger 4/6, Ilzhöfer 3/1, Jost 2/1.

Von Marten Vorwerk