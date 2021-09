Blau-Weiß Greifswald landet Befreiungsschlag

Greifswald

Nico Gust war der gefeierte Mann am Sonnabend bei den Fußballern des FSV Blau-Weiß Greifswald. Der Mittelfeldspieler erzielte beim 3:2 (1:0)-Heimsieg des Landesligisten alle drei Treffer gegen den SV Teterow. Durch ihren ersten Saisonsieg gaben die Greifswalder auch die rote Laterne in der Landesliga Ost an Teterow ab. „Mich freut es persönlich für Nico. Drei Tore von ihm kommen nicht alle Tage vor. Aber vor allem freut es mich für die Mannschaft. Dieser Sieg war wichtig für den Kopf“, so Blau-Weiß-Trainer Andreas Reiter, der mit seinem Team in dieser Saison – inklusive der Vorbereitung – noch keine Partie gewinnen konnte.

Die erste Halbzeit verlief dabei eher höhepunktarm, erst kurz vor der Pause wurde Nico Gust von Jan Ehlert geschickt und verwandelte cool zum 1:0. „Wir wollte in der zweiten Hälfte dranbleiben und das Ergebnis erhöhen“, berichtete Reiter. Doch dies gelang nicht. Im Gegenteil: Paul Gerdt (54.) und Tobias Rohn (75.) drehten die Partie zugunsten des SV Teterow. „Das war ein Schockmoment für uns. Man fühlt sich an die vergangenen Wochen erinnert. Aber es blieb keine Zeit, um aufzugeben, das habe ich der Mannschaft auch versucht zu vermitteln“, berichtete Reiter. Und die Gastgeber kamen noch einmal zurück. Gust erzielte in der 80. Minute erst das 2:2, ehe er nach einem Abpraller per Abstauber kurz vor Schluss auch noch einmal zur Stelle war.

„Die Jungs haben große Moral bewiesen. Ich hoffe, dass wir dadurch die Köpfe freibekommen und an den Sieg anknüpfen können“, erklärte Coach Reiter. Der FSV kletterte in der Tabelle auf Rang zehn. Am kommenden Sonnabend (14 Uhr) sind die Greifswalder beim Tabellenachten Penkuner SV gefordert.

FSV: Schulze – Langenstein, Sieker, Tank, Ehlert, Büchner, Cassel (68. Hinkel), Nikusch, Spetzke (68. Meyer), Gust, Chatschatrjan (90. Rother).Tore: 1:0 Gust (43.), 1:1 Gerdt (54.), 1:2 Rohn (75.), 2:2, 3:2 Gust (80., 86.).Schiedsrichter: Ronny Jager.Zuschauer: 30.

Unterdessen feierte auch Stadtrivale Greifswalder FC II einen Heimsieg. Die Oberliga-Reserve (vorher 4.) bezwang den FC Insel Usedom (vorher 2.) im Spitzenspiel daheim überraschend deutlich mit 5:0 (1:0). Die Gäste von der Insel Usedom waren dabei in der ersten Hälfte sogar gut im Spiel. Roman Maaßen, Trainer des Aufsteigers, meinte: „Es war wirklich ansprechend, was meine Mannschaft dort abgeliefert hat. Wir konnten viele Überzahlsituationen schaffen und gute Torchancen herausspielen. Aber entweder haben wir diese nicht gut genug genutzt oder der überragende Greifswalder Keeper Roderich Weit war zur Stelle.“

Nachdem Maik Müller den GFC in kurz vor der Pause in Führung brachte (41.), bot das Team im zweiten Durchgang alleine ein Spitzenspiel. Philipp Sundt und Nicolas Glaser schraubten das Ergebnis mit ihren Toren auf 5:0.

Von Marten Vorwerk und Andreas Dumke