CEV-Auftakt nach Maß für SSC

Sliedrecht/NL

Den Volleyballerinnen des deutschen Pokalsiegers SSC Palmberg Schwerin gelang gestern Abend beim Start in die Europapokal-Saison beim niederländischen Meister Sliedrecht ein Auftakt nach Maß. Mit 3:0 Sätzen besiegte das Team von Trainer Felix Koslows­ki die Gastgeberinnen.

Ungefährdeter Auswärtssieg

Die Mecklenburgerinnen gewannen die ersten beiden Sätze jeweils klar mit 25:17 und entschieden den dritten Durchgang mit 25:19 für sich. Die Dominanz der Schwerinerinnen hatte fast über die gesamte Partie Bestand. Nur zu Beginn des ersten Satzes gerieten sie erst mit vier Punkten in Rückstand, dann holten sie jedoch schnell auf, stellten mit dem 8:8 erstmalig einen Gleichstand her, übernahmen dann bereits die Führung. Nach erneutem zwischenzeitlichen Gleichstand von 13:13 übernahm der SSC Palmberg Schwerin wieder die Führung und baute diese stetig bis zum Satzsieg aus.

Im zweiten Satz gab es keine wechselnde Führung mehr, der SSC gab von Anfang an den Ton an, führte fast immer mit fünf oder sechs Punkten Vorsprung. Ähnlich verlief der dritte Durchgang. Den Gastgeberinnen gelang hier zwar der erste Punkt. Doch nach sofortigem Ausgleich machten sich die Mecklenburgerinnen wieder auf und davon. So betrug der Rückstand der Gastgeberinnen zwischenzeitlich neun Punkte (7:16).

Mit dem 3:0-Erfolg schuf sich das Team von Trainer Felix Koslowski beste Voraussetzungen für das Rückspiel vor heimischer Kulisse. Das findet am 17. Dezember in der Palmberg-Arena in Schwerin statt.

Greta Szakmáry beste Punktesammlerin

Als erfolgreichste Punktesammlerinnen zeichnete sich die ungarische Nationalspielerin Greta Szakmáry aus. Koslowski gab in dem einseitigen Duell einigen Spielerinnen der zweiten Reihe längere Einsatzchancen. Für die Mecklenburgerinnen war dies der zehnte Pflichtspielsieg in Folge. Die bislang einzige Niederlage gab es zum Bundesliga-Auftakt Anfang Oktober mit 2:3 gegen die Ladies in Black Aachen.Sollten die Schwerinerinnen das Achtelfinale erreichen, treffen sie dann auf den Sieger aus dem Vergleich Volejbal Brünn gegen HPK Hämeenlinna aus Finnland. Die erste Begegnung haben die Tschechinnen am Mittwochabend mit 3:2 (26:24, 19:25, 21:25, 25:13, 15:13) gewonnen.

Schwerer als die Mecklenburgerinnen hatte es indes Ligakonkurrent SC Potsdam. Die Volleyballerinnen des derzeitigen Tabellendritten der Bundesliga verloren ihr Auftaktspiel vor heimischem Publikum gegen die Mannschaft des russischen Spitzenklubs Dynamo Kazan nach fünf Sätzen. Nach verlorenem ersten Durchgang (17:25) erspielten sich die Potsdamerinnen durch Siege im zweiten (25:18) und dritten (25:20) Satz die Führung. Aber nach anfänglicher Führung in der vierten Runde gaben sie diese aus der Hand und verloren mit 20:25. Die Gäste aus Russland nutzten den psychologischen Vorteil im Tie Break und entschieden diesen mit 15:12 für sich.

