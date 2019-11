Rostock

Das dürfte den EBC Rostock schwer ins Mark treffen. U-16-Trainer Nicolai Coputerco verlässt mit sofortiger Wirkung den Verein. Ihn zieht es zu den TKS 49ers / RSV Eintracht Stahnsdorf nach Brandenburg in die 2. Basketball-Bundesliga ProB.

EBC-Präsident André Jürgens bedauert den Abgang Coputercos. „Wir sind über das Ende der Zusammenarbeit natürlich sehr enttäuscht, wollen ihm aber auch diesen Wunsch erfüllen und uns nicht gegen diese Chance stellen. Ich möchte Nicolai im Namen des EBC Rostock für die Arbeit im Verein meinen Dank aussprechen“, sagt der Vorstandschef.

Coputerco kam 2017 zu einem der größten Basketball-Klubs Deutschlands und entwickelte den Nachwuchsbereich des EBC in großen Schritten weiter. Unter ihm schaffte unter anderem Eigengewächs Nicolas Buchholz den Sprung in den Kader der Profis. Mit den Talenten Svante Schmundt und Toni Nickel sind schon die nächsten Talente auf dem Weg nach oben. 2018 wurde Coputerco mit diesen Spielern sensationell Deutscher Pokalsieger. Ein Jahr später führte er das U-19-Bundesliga-Team in der NBBL den Klassenerhalt.

In der aktuellen Spielzeit betreute er die U16 des EBC und erreichte mit seiner Mannschaft erstmals die Play-offs – ein sensationeller Erfolg. Dorthin wird er sie selbst aber nicht begleiten. „Ich bin dankbar für die Chance hier in Rostock. Die Zeit mit den Teams hat mir viel Freude bereitet. Es fällt mir schwer, den Verein zu verlassen“, sagt Nicolai Coputerco, der zudem bei den älteren Herrenteams selbst auf dem Feld war.

Mit dem Basketball-Experten verlässt ein weiterer wichtiger Trainer den EBC Rostock in diesem Jahr. Erst im Frühjahr kehrte Jugendkoordinator Stanley Witt den Ostseestädtern den Rücken. Er ging in seine Heimat Hagen ( Nordrhein-Westfalen) zurück, ist dort nun im Nachwuchs des Zweitligsten Phoenix Hagen aktiv.

Von René Warning